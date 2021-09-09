Çin’de üretici fiyatları son 13 yılın en yüksek artışını kaydetti

Çin'de üretici fiyatları ham madde fiyatlarındaki yükselişe paralel Ağustos'ta 13 yılın en keskin artışını kaydetti. Çin'de üretici fiyatları geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9.5 arttı.

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Çin’de üretici fiyatları hükümetin çabalarına rağmen ham madde fiyatlarındaki önlenemeyen yükseliş nedeniyle Ağustos ayında 13 yılın en keskin artışını kaydetti.

Çin istatistik kurumu üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9.5 artış kaydettiğini açıkladı. Fiyatlar Ağustos 2008’den bu yana en keskin artışı kaydetmiş oldu. Tahminlerse yüzde 9 civarındaydı.

Tüketici fiyat endeksi ise Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 0.8 yükseldi. Önceki ay bu artış yüzde 1 düzeyindeydi.

TOPARLANMA HIZ KESTİ

Çin ekonomisi geçtiğimiz yıl corona virüsü salgınının yarattığı etkilerden çabucak toparlanmayı başarmış ancak bu sene vaka sayılarındaki artış, artan ham madde fiyatları, mülkiyet edinmeye getirilen kısıtlamalar ve karbon emisyonunu düşürmek için ülkenin attığı adımlar nedeniyle toparlanma hız kaybetmeye başlamıştı. (REUTERS)