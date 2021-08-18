Çin’den ‘gelir adaletsizliği ile mücadele ve ortak refahı yükseltme’ kararı

Çin yönetimi tarafından belirlenen yeni strateji planında, 'gelir eşitsizliği ile etkin mücadele' ve 'ortak refahı yükseltme' kararı yer aldı.

SOZCU.COM.TR

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Çin Komünist Partisi’nin Mali ve Ekonomik İşler Merkez Komitesi’nin 10. toplantısında, Çin’de gelir eşitsizliği ile etkin mücadele ve ortak refahı yükseltme kararı alındı.

Toplantı özetini yayımlayan Xinhua haber ajansına göre toplantıda, orta gelir grubunu genişletme, düşük gelir grubunun kazançlarını artırma ve sosyal adaleti teşvik etme sözü verildi. Ayrıca yasadışı gelirlerle etkin mücadele edileceği belirtildi.

PİYASA İLKELERİ VURGUSU

Çin Devlet Başkanı Şi Cingping de, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantıda gelir adaletsizliği ile mücadeleyi temel gündem maddelerinden biri olarak belirleyen Şi, “Ortak refah, Çin tarzı modernleşmenin temel bir özelliğidir” dedi. Şi, insan merkezli kalkınma felsefesine bağlı kalmayı ve yüksek kaliteli kalkınmayı sürdürürken ortak refahı teşvik etme sözü verdi. Finansın modern ekonominin özü olduğunu kaydeden Şi, büyük finansal riskleri savuşturma çabalarının piyasa ilkeleri ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda koordine edilmesi gerektiğini belirtti. ÇİN’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ

Çin’de halihazırda ciddi bir gelir eşitsizliği problemi bulunuyor. Ülkenin en zengin yüzde 20’si, en yoksul yüzde 20’nin 10 katından fazla kazanıyor. Bu oran 2015’ten beri hiç değişmedi.

Bu eşitsizliğin önüne geçmek içinse Pekin yönetimi insanların refahını kolaylaştıran ve temel ihtiyaçlarını garanti altına alan kapsayıcı projelere odaklanmaya ve makul bir dağıtım sistemi kurulmasına karar verdi. Doğu Çin’deki Zhejiang eyaleti sunulan taslak çalışma için pilot bölge olarak seçildi.

Çin Devlet Başkanı Şi’nin göreve geldiği dönemden bu yana önemli gündem maddelerinden birisi de yoksulluğun azaltılması oldu. Pekin bu süreç içinde, özellikle kırsal alanlarda yoksulluğu azaltmak için birçok çalışmada bulundu.

ULTRA ZENGİNLERE MÜDAHALE

Çin son olarak ülkedeki teknoloji zenginlerine dönük ciddi bir piyasa müdahalesi dalgası başlatmış, bu nedenle ülkenin en zengin 24 insanı yaklaşık 87 milyar dolar zarara uğramıştı. Çin, teknoloji tekelleri Tencent, Alibaba, Didi, ByteDance, Baidu, Didi, Meituan, JD.com ve Pinduoduo gibi şirketlere sert düzenleme politikaları ile çeşitli cezalar kesti ve yaptırımlar uyguladı.

Ayrıca ülkede yapılan eğitim reformu ile özel ders vermek yasaklandı ve eğitim teknolojisi şirketleri bu düzenlemelerden ciddi zarar etti.

Çin son olarak ülkedeki emlak fiyatlarının artması nedeniyle piyasaya müdahale etti ve arazi satışlarına kısıtlama getirdi. Çin’in bu hamlesi bütçeye 1.3 trilyon zarara mâl olsa da Pekin yönetimi emlak fiyatlarındaki artış hızını durdurmayı başardı.

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