Çinli bir gayrimenkul geliştirme şirketi daha kupon ödemesini kaçırdı

Ağır borç yükü altındaki Evergrande'nin ardından diğer Çinli gayrimenkul geliştirme şirketleri de ödeme yapamamaya başladı. Modern Land'den sonra şimdi de Kaisa'nın borçlanma aracının kupon ödemesini kaçırdığı belirtildi.

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Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Kaisa Group Holdings Ltd’nin biriminin borçlanma aracının kupon ödemesini kaçırması dar boğazdaki şirketin likidite sorunu yaşıyor olabileceğine dair endişeleri artırdı.

Şirkete dair bilgi sahibi olan bir kaynak Reuters’a verdiği bilgide, Shenzhen merkezli Kaisa Finance’in 100’den fazla yatırımcı ile durumu açıklamak için günün erken saatlerinde görüştüğünü ifade etti.

Çinli diğer borç yükü altındaki gayrimenkul şirketleri gibi Kaisa da çoğunlukla küçük ve yerli yatırımcılara yüksek getirili bir tür borçlanma aracı olan WMP’ler ihraç ediyor. Bu, hükümetin katı borç verme kısıtlamalarını aşarak borçlanmak için tercih edilen bir yöntem.

59 MİLYON DOLAR ÖDEMESİ VAR

Shenzhen merkezli gayrimenkul şirketi ağır borç yükü altındaki iflasın eşiğinde olan Çinli Evergrande Group’tan sonra gelecek yıl vadesi gelen en fazla offshore borç ödemesine sahip olan şirket.

Şirketin 11 Kasım ve 12 Kasım’da vadesi dolan toplam 59 milyon dolar kupon ödemesi var.

Kaisa, Reuters’ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Kaisa’nın yaklaşık 1 milyar dolar piyasa değeri olan Hong Kong borsasına kote hisseleri yüzde 14’ten fazla gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

MODERN LAND DE ÖDEME YAPAMAMIŞTI

Öte yandan, 26 Ekim’de ağır borç yükü altındaki Evergrande’nin ardından Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Modern Land de vadesi gelmiş olan yüzde 12.85 faizli kuponun ana para ödemesini ve faiz ödemesini yapamadığını açıklamıştı. (REUTERS)



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