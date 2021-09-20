Çinli emlak devi Evergrande’nin alacaklıları ödeme için ek süre tanıyacak

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un borçlarını geri ödememesi ihtimalini göz önünde bulunduran alacaklılar, zararları için karşılık ayırmaya başladı. Bazı alacaklıların ise şirkete ek süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çinli emlak devi Evergrande’nin hisseleri şirketin borçlarında temerrüte düşeceği kaygılarıyla 11 yılın en düşük seviyesine gerilerken ana alacaklılarından biri krediler için zarar karşılığı ayırdı. Bazı alacaklılarsa Evergrande’ye borçları geri ödemesi için ek süre vermeyi planlıyor.

Çinli düzenleyici kurumlar yaklaşık 305 milyar dolar borç ve yükümlülüğü bulunan nakit darboğazındaki Evergrande’nin bankacılık sistemi için tehlike oluşturabileceğini belirterek şirketin Çinli yatırımcılara sattığı tahvillerin kredi notunu düşürmüştü.

“BATMAYACAK KADAR BÜYÜK”

Evergrande son günlerde gayrimenkul satışlarının düşmeye devam etmesinden dolayı çapraz temerrüte düşebileceği uyarısında bulunmuş ve 20 Eylül’de vadesi gelecek kredi faiz ödemesini yapamayacağını bankalara iletmişti.

Çin’in devlet destekli Global Times gazetesinin baş editörü, Evergrande’nin “batmayacak kadar büyük” olduğu varsayımıyla devletin kurtarma paketine bel bağlamaması gerektiği konusunda uyarmıştı.

ALACAKLILAR ZARAR KARŞILIĞI AYIRDI

Çin’in varlık bakımından en büyük üçüncü bankası Agricultural Bank of China’nın (AgBank) bir yöneticisine göre, banka Evergrande’ye verdiği krediler için belli bir zarar karşılığı ayırdı.

Öte yandan iki farklı kaynağa göre, Evergrande’nin diğer iki büyük alacaklısı China Minsheng Banking Corp ve China CITIC Bank Corp Ltd, Evergrande’nin vadesi yakında dolacak borç yükümlülüklerinin bir kısmının faiz ödeme süresini uzatmayı planlıyor.

Alacaklılardan Minsheng, Evergrande’ye olan kredi pozisyonunu son 12 ayda 40 milyar yuandan 30 milyar yuana düşürmüş ve borçlu şirkete son aylarda yeni kredi teklif etmeyi kesmişti.

ÖDEMELER YAKLAŞIYOR

Evergrande’nin Mart 2022 vadeli tahvilinin 23 Eylül’deki kupon ödemesi 83.5 milyon dolar. Şirketin ayrıca 47.5 milyon dolarlık Mart 2024 vadeli tahvil kupon ödemesini 29 Eylül’de yapması gerekiyor.

Şirketin bu kupon ödemelerini yapıp yapamayacağı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Çinli emlak devi borçlarını ödeyemedi: 'Finansal sistem için tehlikeli olabilir'