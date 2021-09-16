Çinli emlak devi tahviller için işlem durdurma istedi

Çin'in ikinci büyük inşaat şirketi Evergrande, tahvillerin işleme kapatılması için başvuruda bulundu. Ağır borç yükü altındaki şirketin iflas etmesinden korkuluyor.

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Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande Group’un bağlı ortaklığı, Çinli yatırımcılara sattığı tahvillerinin kredi notunun düşürülmesinin ardından bu tahvillerin geçici bir süre işleme kapatılması için başvuruda bulundu.

Ülkenin ikinci büyük inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande borçlarından dolayı nakit darboğazına girdi. Çinli düzenleyici kurumlar yaklaşık 305 milyar dolar borç ve yükümlülüğü bulunan şirketin bankacılık sistemi için tehlike oluşturabileceğini belirtmişlerdi.

20 EYLÜL’DE ÖDEMELERİ YAPAMAYACAĞINI İLETMİŞTİ

Evergrande son günlerde gayrimenkul satışlarının düşmeye devam etmesinden dolayı çapraz temerrüde düşebileceği uyarısında bulunmuş ve 20 Eylül’de vadesi gelecek kredi faiz ödemesini yapamayacağını bankalara iletmişti.

Şirketin ana faaliyet birimlerinden Hengda Real Estate Group başvuruyu, oynak işlemlerden dolayı yakın zamanda Shanghai ve Shenzhen borsalarında sıklıkla tahvil işlemlerinin durdurulmasının ardından yaptı.

Ayrıca şirket açıklamasına göre, kredi derecelendirme kuruluşu China Chengxin International (CCXI), 15 Eylül’de Hengda’nın tahvillerinin AA’dan A’ya indirildiğini belirterek, hem tahvil kredi notunun hem de tahvil ihraççı notunun daha fazla düşürülmesi için izleme listesine alındığını açıkladı.

Hengda, yurt içindeki tahvil işlemlerinin bir günlüğüne durdurulması için başvurduğunu açıkladı.

YAYILMA ENDİŞESİ

Evergrande’nin içinde bulunduğu borç krizinin diğer şirketlere de yayılacağı endişeleri finansal açıdan riskli sektörlerde faaliyet gösteren diğer Çinli şirketlerin tahvillerine olan iştahı da etkiledi.

Çinli şirketlerin ihraç ettiği dolar cinsi tahvilleri izleyen endeks bu sabah 14 Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Şirketin Shenzhen borsasındaki Ocak 2023 vadeli tahvilleri Çarşamba günü en son 24.99 yuanda işlem görürken, Shanghai borsasındaki Mayıs 2023 vadeli tahvilleri 30 yuanda işlem gördü.

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