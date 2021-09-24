Çinli Evergrande ödemesini yapamadı, hisse sert düştü

Piyasaların endişeyle takip ettiği Çinli emlak devi Evergrande, dolar cinsi kupon ödemesini yapamadı ve temerrüt ihtimali arttı. Şirketin hisselerindeki değer kaybı bugün yüzde 10'u aştı.

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Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadan dolar cinsi tahvil kupon ödemesini yapması gereken son tarihi geride bırakırken yatırımcıların korktuğu temerrüde düşme ihtimali artıyor.

Piyasalar, 305 milyar dolar borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan şirketin iflasının Çin’deki finansal sistemin işlerliğini bozacağından ve sorunların diğer ülkelere de yayılacağından endişe duyuyorlar.

AÇIKLAMA YAPMADI, 30 GÜNLÜK EK SÜRE BAŞLADI

Şirketin 83.5 milyon dolar tutarındaki kupon ödemesi için son tarih geçerken, Evergrande’den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Tahvil sahiplerine ödeme yapıldığına dair bir sinyal vermeyen şirket böylece ödemelerini tamamlaması için gereken 30 günlük ek süreyi başlatmış oldu. Ödemeler bu süre içinde yapılmazsa bu tahviller temerrüde düşmüş olacak.

Singapur’da Principal Global Investors şirketinin sabit getirili yatırım araçları Asya birimi başkanı Howe Chung Wan, “Kimse bu aşamada büyük riskler almak istemediği için böyle ürkütücü sessizlik dönemleri olacaktır. Daha önce Evergrande’nin yaşadığı olayın büyüklüğüne benzer bir olay görülmedi. Çin’de tatil başlamadan önceki yaklaşık 10 gün boyunca bekleyip neler olacağını göreceğiz” dedi.

Çin Merkez Bankası bugün bankacılık sistemine yeniden likidite sağlarken bu piyasaları desteklemek için atılan bir adım olarak görüldü.

YETKİLİLER SESSİZ

Ancak yetkililer Evergrande’nin içinde bulunduğu duruma karşısında sessizliklerini korurken, Çin devlet basınında şirketi kurtaracak olası bir plan hakkında haber yer almadı.

Evergrande hisseleri dünkü kazanımlarının geri verdi ve bugünkü kayıp yüzde 10’u aştı. (REUTERS)

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