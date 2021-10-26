Çinli yetkililerden borç krizi içindeki şirketin patronuna: Borcu cebinden öde

Çin'in emlak devi Evergrande'nin borç krizine girmesi tüm sektörü etkilerken piyasaya ilişkin endişelerin artması yetkilileri harekete geçirdi. Çinli yetkililer Evergrande'nin kurucusu Hui Ka Yan'dan borç ödemesi için kişisel servetini kullanmasını istedi.

Sozcu.com.tr

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Çin’de emlak sektörünün borç krizine girmesi devleti alarma geçirdi. Düzenleyici kurumlar son aylarda çığ gibi büyüyen sorunun önüne geçmek için yeni formüller aramaya başladı.

Bloomberg’in konuya hakim kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Çinli yetkililer Evergrande’nin patronu milyarder Hui Ka Yan’a kişisel servetini Evergrande’nin derinleşen borç krizini hafifletmek için kullanmasını söyledi.

Şirketin piyasaya toplamda 300 milyar dolara yakın borcu bulunuyor. Forbes’a göre Hui Ka Yan’ın kişisel serveti 11,4 milyar dolar.

Ayrıca Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, kilit sektörlerde faaliyet yürüten bazı şirketleri tahvil geri ödemeleri için aktif hazırlıklar yapmaya çağırdı.

BORÇLARIN ÜÇTE BİRİ EMLAK SEKTÖRÜNÜN

Evergrande’nin borç krizi emlak sektöründeki çöküşü tetiklerken Çinli borçluların bu yıl yaklaşık 9 milyar dolarlık tahvili temerrüde düştü. Emlak sektörünün borçları, bu miktarın üçte birini oluşturdu.

Evergrande, geçtiğimiz hafta son anda ödemesini yapmış olsa da borç krizi, bazı emlak şirketlerinin bu ay temerrüde düşmesinin önüne geçemedi. Bunun yanında Evergrande’nin yakın tarihli pek çok ödemesi de bulunuyor.

Evergrande’nin alacaklıları ise Çin’de şimdiye kadarki en büyük yeniden yapılandırma için hazırlık yapıyor.

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