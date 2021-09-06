Çocuklarda antidepresan kullanımı çığ gibi büyüyor

Salgın hastalık, ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve gelecek kaygısı, 18 yaş altındaki çocukları da vurdu.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 yılından 15 Mart 2021 tarihine kadar 18 yaş altı 138 bin 193 kişiye antidepresan reçete edildiğini açıkladı. Aynı dönemde 18 yaş altı 768 bin 733 çocuk, kamu hastanelerinin psikiyatri kliniklerine başvurdu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mart 2020'den beri devam eden salgının, çocukların ruh sağlıklarına da büyük etki ettiğini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya devlet hastanelerinin psikiyatri kliniklerine başvuran ve antidepresan reçete edilen 18 yaş altı vatandaşların sayısını ve antidepresan reçete edilen vatandaşların alt yaş sınırının kaç olduğunu sordu.

Koca, “1 Ocak 2020 ile 15 Mart 2021 tarihleri arasında kamu hastaneleri psikiyatri kliniğine başvuru yapan 18 yaş altı 768 bin 733 kişi bulunmaktadır. Aynı tarihler arasında 18 yaş altında antidepresan reçete edilen 18 yaş altı kişi sayısı 138 bin 193'tür” yanıtını verdi. Koca, antidepresan reçete edilen vatandaşların alt yaş sınırına ilişkin bilgi paylaşmadı.

SALGINDA PATLAMA YAPTI

Koca geçtiğimiz günlerde, 2018'den 2020 yılı sonuna kadar geçen 3 yıllık dönemde 12 milyon 272 bin kişiye antidepresan ilaç, 60 milyon 911 bin kişiye de sinir sistemi ilacı reçete edildiğini açıklamıştı. Koca, 2017 ile 2020 yılları arasında 15 milyon 405 bin kişinin psikiyatri kliniklerine başvurduğunu, sadece Covid-19 salgınının ilk yılında bu kliniklere başvuran kişi sayısının 5 milyon 100 bini bulduğunu belirtmişti.

KÜÇÜK YAŞTA KULLANIMI TARTIŞMALI

Ruh sağlığı bozulan çocukların psikiyatri kliniklerine başvurmaları sonucunda tedavi için reçete edilen antidepresanların 18 yaş altı bireylere yarar mı yoksa zarar mı sağladığının tartışma konusu olduğunu söyleyen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şöyle konuştu: “Hakemli haftalık genel tıp dergisi The Lancet'ın 2016 yılında yayınladığı iki araştırmada 18 yaş altı bireylerde antidepresan kullanımının olumlu etkilerinden çok olumsuz etkilerinin söz konusu olduğuna dikkat çekilmiştir. Tüm bunların yanında antidepresan kullanım yaşının giderek düşmesi endişe konusudur.”