Covid-19 aşılarında 2022 KDV’si belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıları için tespit edilen yüzde 1'lik KDV oranı 2022 yılı sonuna kadar devam edecek.

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Covid-19 aşıları için tespit edilen yüzde 1’lik KDV oranı 2022 yılı sonuna kadar devam edecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıları için tespit edilen yüzde 1’lik KDV oranı 2022 yılı sonuna kadar devam edecek.

31 ARALIK 2024’E KADAR UZATILDI

KDV Kanununun geçici 37’nci maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek uygulamanın süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. (İHA)



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