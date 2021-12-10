Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki isimle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ettiği PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile bir araya geldi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. DHA

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