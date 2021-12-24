Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni mevduat planıyla ilgili "Vatandaşımız hızlı bir şekilde TL'ye geçti. Vatandaşımızın dolarını bozdurması, parasına olan güvenin en önemli göstergesi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yeni mevduat planı ile ekonomik gelişmelerin yanı sıra yurtiçi ve yurt dışındaki konulara dair değerlendirmelerde bulunuyor.

* Öncelikle son gelişme, bütün vatandaşlarımızın Türk Lirası’na güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımızın Türk Lirası’na yönelik, ‘Kaybettim ama Türk Lirası’na değdi’ dedi. Bu güzel bir gelişme.

“GERİ ADIM ATMAYA KALKTI AMA ONU BU MİLLET YUTMAZ”

* Türk Lirası gücünü, finansal altyapımızın sağlamlığından alıyor. Ana muhalefet ve yavruları, TL’yi bir kenara koyup dolara ve euroya endekslenmek istiyor. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alıyorlar. Bu çok ciddi bir yanlış.

* Merkez Bankası’nda başkanlık yapmış bir insanın ‘Buradan taviz vermeyin. TL yine değer kaybedecektir’ demesi çok yanlış. Geri adım atmaya kalktı ama onu bu millet yutmaz.

* Son dönemde özellikle yurt içi ve yurt dışı bu tür hareketler, rasyonel olmayan hareketlenmelerdir. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da hızlı bir şekilde TL’ye geçti. Vatandaşımızın dolarını bozdurması parasına olan güvenin en önemli göstergesiydi.

* TL mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde oldu.

“AMACIMIZ KUR OYNAKLIĞINI AZALTMAK VE TL’YE İTİBAR KATMAK”

* Amacımız yatırımcı sanayici ve tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak ve TL’ye itibar katmaktır. Kur seviyesi, olması gereken seviyeye kendisi gelecektir. Daha iyi olacak, acele etmiyoruz. Bir ara 10’un da altına düştü. Şu ara 11 civarında sanıyorum. Bu istikrarlı bir şekilde, gerekli dayanışmalar ve bizlerin de katkılarıyla bunu yerli yerine oturtacağız. Sabırla yola devam etmekte fayda var.

* Bu ana muhalefetin, yavrularının bunların bugüne kadar gerçekçi bir yaklaşımı olmadı. Bundan sonra da olmaz. Birçok bu ara yalanlar dolanlar aldı başını yürüyor. Bay Kemal her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yalanlarına devam ediyor. Çünkü ekonomiden hiç anlamaz.

* Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir TCMB, iki hazine… Vatandaşımızın kaybı olmayacak. 3, 6, 9… Belirlenen tarihlerde neyse belirlenen döviz kuru, bunun üzerinden parasını bozdurduğu zaman karşılığını alacak.

* Vatandaş da burada ‘Benim mağduriyetim yok. Devletim benim arkamda’ diyor. Bir şeye güveneceksin ‘Benim artık kaybım olmayacak’. Uygulanan ekonomik program piyasalarda güveni artıracak. Kur stabil hale gelmiş olacak. Kurun stabilizasyonu burada önem arz ediyor.

“TÜRK LİRASI KENDİ ASLİ GÜCÜNÜ BULACAK”

* Bugün de söylediğim gibi bu matematiksel bir olay değil. Çok kısa bir sürede kurdaki stabilizasyon gerçekleşmiş olacak. Merkez Bankası aceleci davranmayacak. Kademeli bir şekilde geldiği yere doğru dönecek. TL de kendi asli gücünü bulacak. Bu bir hafta mı, 10 gün mü sürer? Biz buradaki gerekli adımları atıyoruz ki herhangi bir oynaklığa neden olmasın.

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