Cumhurbaşkanı imzasıyla 1.7 milyarlık kamu malı daha özelleştirildi

Kamuya ait dört taşınmaz ve işletmenin daha özelleştirme kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Elde edilen gelir 1 milyar 757 milyon TL oldu.

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AKP iktidarı Türkiye’nin en değerli arazi ve tesislerini özelleştirme yoluyla satmaya devam ediyor.

Kamuya ait dört taşınmaz ve işletmenin daha satışı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. EÜAŞ, Denizcilik İşletmeleri ve Hazine’ye ait bu arazi ve tesisler 1 milyar 757 milyon liraya verildi.

İşte o taşınmaz ve tesisler:

EÜAŞ TOPÇAM HES İŞLETME HAKKI: 925 MİLYON TL

Elektrik Üretim AŞ’ye ait Topçam Hidroelektirik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazların 925 milyon lira bedelle Bilgin Güç Santralleri’ne işletme hakkının verilmesine…

TAŞUCU LİMANI 40 YIL İŞLETME HAKKI VE 714 DÖNÜM ARAZİ VE TESİSLER: 684 MİLYON TL

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait, Mersin Taşucu Limanı’nın işletme hakkının 40 yıl süreyle verilmesi yöntemiyle ve liman geri sahasında yer alan 714 bin 200 metrekare taşınmaz ile üzerindeki tüm yapı ve tesislerin, 684 milyon liraya CEY Grubu Ortak Girişimi’ne (Ceynak Lojistik -Ceyport Terminal) işletme hakkının verilmesine ve satışına…

EÜAŞ ALİAĞA TESİSLERİ: 130 MİLYON TL

Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ’ye ait Aliağa’daki 39 bin 862 metrekare arazi ve üzerinde bulunan yapıların 130 milyon liraya CSY Global Enerji’ye satılmasına…

ADANA’DA 3 DÖNÜM ARAZİ: 18.1 MİLYON TL

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana Sarıçam’daki 2 bin 846 metrekare taşınmazın 18 milyon 100 bin liraya HMK Tütün’e satılmasına karar verildi…

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