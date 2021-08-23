Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Orta Vadeli Programı eylülde açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı açıklayacaklarını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

Oktay, Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı açıklayacaklarını belirtti.

Oktay şunları söyledi:

“OVP hazırlıklarımızı kalkınma hedeflerimizle uyumlu olarak halkımızın refahını artıracak ekonomik ve sosyal politikalara yönelik kaynak dağılımını ortaya koyacak şekilde sürdürmekteyiz.

Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Plan’ı tek bir doküman olarak Orta Vadeli Program çatısı altında birleştirdik. ”

Oktay, “Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz. dedi.

“OLUMLU GELİŞMELER ÖNGÖRÜYORUZ”

Oktay konuşmasında, “Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz. Yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde güçlü göstergeler mevcut. Hedefimiz 210 milyar dolar civarında ihracata ulaşmaktır.” ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU NEDİR?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kararnamede kurulun amacı, “ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek” olarak belirlendi.

Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanından oluşuyor.