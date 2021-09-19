Dalış merkezleri iflasın eşiğinde

Normalde nisan sonu başlayan dalışların bu yıl 20 Haziran’dan sonra başlaması ve beklenen turistlerin gelmemesi Marmaris’te dalış sektörünü sekteye uğrattı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki dalış şirketleri iflasın eşiğinde. Önceki yıllarda bir sezonda 4-6 bin müşteriye ulaşan firmalar bu sene 600 kişiye bile ulaşamadı. 10-12 kişinin çalıştığı bir dalış merkezinde şu anda en fazla 5 kişi çalışıyor. Normalde nisan sonu başlayan dalışlar bu sene 20 Haziran'dan sonra başlaması bir de İngiliz turistin gelmemesi sektörü zor durumda bıraktı. 34 yıllık dalış eğitmeni Behçet Kutlu SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Daha para kazanmadan tekneyi suya indirmek için 100 bin TL para ödüyoruz” dedi. Salgın öncesine kadar turizmde giderek yükselen bir değer olan dalış turizmi batışa doğru hızla ilerliyor. Çevresiyle birlikte Marmaris'te bulunan 10 dalış merkezi ciddi sıkıntı yaşıyor. Sezonun geç başlaması, orman yangınları ve okulların açılmasıyla birlikte çok kötü bir sezon geçiren şirket sahipleri ne yapacağını şaşırmış durumda.

4-5 KİŞİYLE DALIŞ

Behçet Kutlu, “Salgınla birlikte turizm dip yaptı. Marmaris'teki 10 dalış merkezi çok zor durumda. Bu yıl geçen yıldan daha da kötü. Geçen yıl İngilizler eylüle kadar geldiği için iş yapmıştık. Bu sene zaten dalış haziranın 20'sinde başladı. Avrupa'dan nadir gelenler var. Bizim için en önemli olan İngiliz pazarı kapalı. Biz normal sezonda en az 12 eleman ile çalışıyorduk. Bu sene 4, en fazla 5 kişi ile çalışıyoruz ama bu durumda da zarardayız. Tabii ki uzun yıllardır bizimle çalışan kemik elemanlarımızı tutmak zorundayız. Tüm şirketler olarak ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız” dedi.

YERLİ MÜŞTERİ DE GİTTİ

Son yıllarda Türk müşterilerinde dalışa ilginin çok arttığını da belirten Kutlu, “Yerli müşterilerimiz ile avunuyorduk. Okullar başladı şimdi onların da çoğu gitti. 3-5 kişiyle dalışa gittiğimiz oluyor ki yakıt parası bile çıkmıyor. Salgın öncesinde yıllık bizin müşteri sayımız 4-6 bin kişi arasında değişirdi. Geçen sene bin rakamına bile ulaşamadık” diye konuştu.

Durum kötü olmasına rağmen yardım olmadı

Salgında kurumlar ve limanlarda bir indirime gidilip gidilmediğiyle ilgili olarak da konuşan Behçet Kutlu, “Odalar üzerinden girişimlerde bulunduk. Geçen sene federasyon sadece yetki belgesinde yüzde 30 indirim yaparken bu sene durum çok daha kötü olmasına ve bizim de talepte bulunmamıza rağmen yapılmadı” dedi.

SEZON BAŞLARKEN MASRAF KATLANIYOR

Dalış şirketlerinin diğer iş kollarından farklı olduğunu belirten Behçet Kutlu, şunları söyledi: “Teknelerimizin sezona hazırlanma aşamasında marinaya çekek parası, bakım masrafları, marina ücretleri, liman bağlama ücreti, Esnaf ve Ticaret Odası gibi bağlı olduğumuz kurumlara ödenmesi gereken paralar, harçlar var. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan alınan yetki belgesi ücretleri, eğitmenlerin vize ücretleri ve daha aklıma şu anda gelmeyen alt alta yazıldığında müthiş rakamlara ulaşan harcamalarımız var. Tekne sörvey, harçlar, turizm faaliyet belgesi ücretleri ile son yıllarda çıkarılan ciromuzun yüzde 1.5 oranında Turizm Ajansı Katkı Payı olarak kesmeye başladılar. Vergileri, sigorta ücretlerini saymıyorum.”