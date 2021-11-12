DEİK’te başkanlık için 200 bin TL ödeme şartı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) kira ödediği mevcut binadan ayrılıp kendi binasına taşınmak istemesi, iş konseyi başkanı olmak isteyen adayları vurdu. Yönetimin aldığı yeni bir kararla, DEİK'te iş konseyi başkanı olmak isteyenler, 100-200 bin TL arasında ödeme yapmadan aday olamayacak. DEİK ise, bunun taşınma masraflarını karşılayabilmek için bir kereliğe mahsus olduğunu açıkladı.

Gamze BAL

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), taşınma masraflarını karşılayabilmek için iş konseyi başkanı olmak isteyenlere 100 bin TL ila 200 bin TL arasında ödeme yapma şartı koydu.

Buna göre, DEİK’te artık iş konseyi başkanı olmak isteyenler, hangi ülkenin iş konseyi başkanı olmak istiyorlarsa, ülkelere göre belirlenen ücretleri ödemeden adaylık müracaatında bulunamayacaklar.

Sozcu.com.tr olarak ulaştığımız bilgilere göre, söz konusu durum dün itibarıyla ‘DEİK Ailesi Desteklerinizle Kendi Merkezine Taşınıyor’ başlıklı bir e-posta ile DEİK üyelerine bildirildi.

Üyelere gönderilen açıklamada, bu ödemeyi yapmayan iş konseyi başkan adaylarının seçilme yeterliliklerinin de ortadan kalkacağı belirtildi.

PARA YOKSA ADAYLIK DA YOK

DEİK yönetim kurulunun aldığı söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı:

“2022 Ocak’ta yapılacak DEİK İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurullarında İş Konseyi Başkanı Adayı olabilmek için, her İş Konseyi Başkanı Adayının aday olduğu ülkenin İş Konseyi Grubuna göre belirtilen destek paketi tutarınca DEİK'e katkıda bulunması esastır. Ödemeyi yapmayanların, İş Konseyi Başkanı olarak seçilme yeterlilikleri ortadan kalkacaktır.”

Adaylık için istenilen tutarların ‘destek paketi’ şeklinde tanımlanması da dikkat çekti.

Buna göre DEİK, ‘A Sınıfı’ olarak belirlediği ülkelere aday olmak isteyenlerden 200 bin TL, ‘B Sınıfı Ülkeler’den 150 bin TL talep ederken; ‘C Sınıfı Ülkeler’ ile ‘Sektörel İş Konseyleri’nden 100’er bin TL talep etti.

Açıklamanın devamında, “DEİK ailesinin kendi merkezine taşınmasında yapmış olduğunuz katkı, ofisimizin duvarında adınız belirtilerek bir nişane olarak yer alacaktır” ifadelerine yer verildi.

DEİK: BİR KERELİĞE MAHSUS

Sozcu.com.tr olarak ulaştığımız bu bilgiyi DEİK de onayladı.

DEİK’ten tarafımıza yapılan açıklamada, Kurul’un Şişli’deki mevcut binasına yüklü bir kira ödediği, kendi binasına taşınmak için üyelerden destek talep edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Yönetim kurulu tarafından alınan bu kararın, istenilen ödemelerin taşınma ve operasyonel masrafları karşılayabilmek amacıyla bir kereliğe mahsus olduğu ifade edildi.

Ancak bu durum bir kereliğe mahsus da olsa, 1985’te kurulan ve Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme görevi bulunan bir kurumda başkanlığın liyakat esası yerine ödeme şartına bağlanması, kurum içerisinde tepki yarattı.

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