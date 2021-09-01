Demokratların sol kanadından Biden’a “Fed Başkanı’nı değiştirin” çağrısı

ABD'de Alexandria Ocasio-Cortez'in de aralarında bulunduğu bir grup parlamenter, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2022'de görevine yeniden atanmamasını istedi. Sol kanat parlamenterler iklim değişikliği ve gelir adaletsizliği ile mücadele vurgusu yaptı.

Sozcu.com.tr

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez’in başını çektiği bir grup Demokrat parlamenter, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın 2022’de görevine yeniden atanmamasını istedi.

Parlamenterler Powell’ın iklim değişikliği veya ekonomik adaletsizlikle mücadele etmek için yeterli çabayı göstermediğini belirtti.

2017 yılında Donald Trump tarafından Fed başkanlığına atanan Powell’ın görev süresi 2022 yılının Şubat ayında sona eriyor. ABD Devlet Başkanı Joe Biden ise nihai kararını vermese de Powell’ı tekrar aynı göreve ataması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de Powell’ın tekrar atanması için Beyaz Saray’da çeşitli temaslarda bulunmuştu.

“İKLİM KRİZİ VE GELİR ADALETSİZLİĞİ İLE MÜCADELE EDEMEDİ”

Konu ile ilgili Biden’a çağrı yapan Demokrat Partili sol kanat parlamenterlerse bu atamaya karşı çıktı. Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley, Mondaire Jones ve Jesús “Chuy” García tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

“Başkan Biden’ı iklim riskini ortadan kaldırmaya ve gelir adaletini sağlamaya odaklanan bir Fed’i yeniden hayal etmeye çağırıyoruz.

“Finansal sistemimizi daha güvenli hale getirirken aynı zamanda iklim riskini ortadan kaldırmak için mücadele edecek bir Fed başkanına ihtiyacımız var.”

Parlamenterler Fed’in iklim krizi ile mücadele eden merkez bankaları arasındaki sıralamalarda en alt sıralarda yer aldığını belirtti.

Parlamenterler istihdam konusundaki politikaları nedeniyle Fed Başkanı’nın başarılı olduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu da belirtti.

KARAR VERİLMEDİ, ESAS KRİTER İŞ GÜCÜ POLİTİKASI

ABD Başkanı Joe Biden ise konuyla ilgili kararını henüz vermiş değil. Beyaz Saray, olası adayları önümüzdeki dönemde ele alacak. Danışmanlar, potansiyel adayların halka açık konuşmalarını ve yorumlarını inceleyecek. Ayrıca adayların işgücü piyasasına ilişkin görüşlerine de özel önem verilecek.

Elizabeth Warren gibi Demokratlar da daha önce Powell’a yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Kimi senatörlerse Fed'in ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olan devasa tahvil alımlarını geri çekmeye başlaması gerektiğini ve uzun vadeli borçlanma maliyetlerini baskılamasını savunuyor.