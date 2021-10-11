Denizden 4 TL’ye çıkan balık tezgâhta 35 TL

Tarımdaki aracılık düzeni ucuz balığın da düşmanı. Tarladaki ürünlerde olduğu gibi balığın denizden tezgâha ulaşmasında da aracıların yer alması, vatandaşın balığı 4-5 kat daha pahalıya tüketmesine yol açıyor. Mersin Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Sakın, kendilerinden 4 TL'ye alınan balığın 35 TL'ye satılmasına tepki gösterdi.

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Gıda ve tarım sektöründeki aracı sorunu, her ürünün üretim fiyatı ile tüketiciye ulaşan fiyatlar arasında uçurum yaratmaya devam ediyor.

Ülke genelinde birçok üründe olduğu gibi balıkta da işin emeğini çekenlerden 4 liraya alınan balıklar 30-35 liraya vatandaşa satılıyor. 10 ile 20 TL arasında alınan balıklar ise 50 ile 80 TL arasında tezgâhlara ulaşıyor.

Mersin Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, “20 liraya aldıkları balık kabzımalların elinde 60-80 liraya çıkıyor. Bizden keserbaş barbunu 45 liraya alışları var, tezgâhta 150 liraya çıkıyor. Yazıktır, günahtır” diyerek tepki gösterdi.

Aynı zamanda trol balıkçılığıyla uğraşan Sakın, sektörde yaşanan sıkıntıları dile getirerek aracılar nedeniyle vatandaşın ucuz balık yiyemediğini kaydetti.

‘DEVLET BİR AN ÖNCE EL ATMALI’

“Kubbes 4 lira, 4 liraya balık olur mu” diyen Sakın, “Bizden aldıkları ucuzluk vatandaşa da yansısın ama yansımıyor” diye konuştu.

Sakın, “4 liraya balık satıp nasıl para kazanacağım? Vatandaşın ulaştığı en kötü balık 40-50 lira. Yiyemiyorlar. Niye vatandaşa yansıtamıyoruz biz bunu. Bu balığı vatandaşın daha ucuz yemesi lazım. Biz bir an önce devletin bu balık satışlarıyla ilgili konuya el atmasını istiyoruz” diye konuştu.

MAZOTU, KUMANYASI, YAĞI, HALATI DERKEN…

Sakın, diğer taraftan da vatandaşa yansıyan pahalılıkta yüksek mazot fiyatlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

Kendisinin sattığı balığın içinde mazotu, işçisi, yağı, kumanyası, halatı, ağı gibi birçok masrafı olduğuna vurgu yapan Yalçın, “Birçok balıkçı borçlu. Biz de üreticiyiz” dedi.

Sakın, devletin bu alanda atacağı adımlarla hem kendilerinin kazanç sağlayıp, hem vatandaşın daha ucuza balık tüketebileceğine işaret etti. (İHA)



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