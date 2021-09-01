Deutsche Bank, TL tahminlerini değiştirdi

Deutsche Bank, Dolar/TL için Mayıs ayında açtığı uzun pozisyon tavsiyesini geri çekti. Banka, TL'nin Ağustos performansının beklenilenden iyi olduğunu ancak toparlanmanın sürdürülebilirliği konusunda şüphelerin devam ettiğini bildirdi

Sozcu.com.tr

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Deutsche Bank, Türk lirasında uzun pozisyon tavsiyelerini geri çektiklerini belirtti.

Banka Dolar/TL için Mayıs ayında açtığı uzun pozisyon tavsiyesini zarar-kese ulaşılmasının ardından kapattığını açıkladı.

AĞUSTOS PERFORMANSI BEKLENENDEN İYİ

Alman Bankası’ndan yapılan açıklamada, Mayıs ayında duyurulan ‘Türk lirasında uzun pozisyonlanma’ tavsiyesinin, ABD’de düzenlenen merkez bankaları toplantısı Jackson Hole’dan sonra çekildiği bildirildi.

Türk lirasının Ağustos ayında değer kaybetmesinin beklendiğini ancak para biriminin beklenenden iyi performans gösterdiği belirtildi.

ŞÜPHELER DEVAM EDİYOR

Ancak Deutsche Bank dolar karşısındaki yükselişin sürdürülebilirliği konusunda şüphelerin devam ettiğini bildirdi.

Turizmin de Türk lirasının sürpriz yükselişinde etkili olduğunu ifade eden Deutsche Bank, turizm gelirlerinin yabancı portföy girişleriyle beraber Türkiye'nin ödemeler dengesini ve kur seviyesini desteklediğini belirtti.

Deutsche Bank Ağustos ayı enflasyonu için de, ‘yüzde 18,7’nin üzerine çıkabilir’ tahmininde bulundu.

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