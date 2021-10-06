Dev bankadan kapsamlı kripto raporu: Görmezden gelinemeyecek kadar büyük

ABD'nin ikinci en büyük bankası Bank of America, kapsamlı bir kripto para raporu hazırladı. Bankanın bir süredir kripto para dünyasıyla yakından ilgilendiği biliniyordu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America (BofA) dijital varlık araştırmalarına başladığını duyurdu. Ayrıca BofA tarafından konu ile ilgili kapsamlı bir rapor yayımlandı. Banka, Temmuz ayında kripto varlıklara yönelik araştırmalara başladığını açıklamıştı.

GÖRMEZDEN GELİNEMEYECEK KADAR BÜYÜK

Raporda, dijital varlıkların 200 milyon kullanıcılı 2 trilyon dolarlık bir pazar olduğunu belirtti. Kripto piyasası içinse “görmezden gelinemeyecek kadar büyük” ifadeleri kullanıldı.

Rapora ayrıca dijital varlıkların verimliliği artırarak, her sektörü dönüştürme potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Bu yeni ekosistemin içinde yüzlerce şirketin şekillendiği ve yeni bir varlık sınıfı yaratıldığı bilgisine de yer verildi.

PİYASA BİTCOİN’DEN ÇOK DAHA BÜYÜK

Raporda şöyle denildi:

Bitcoin 900 milyar dolarlık piyasa değeriyle önemli bir konumda ancak dijital varlık ekosistemi çok daha büyük.

Bu piyasada şuanda işletim sistemleri gibi davranan tokenler, aracısız merkezi olmayan uygulamalar (DApp’ler), itibari para birimlerine sabitlenmiş sabit coinler, ulusal para birimlerinin yerini alacak merkez bankası dijital para birimleri (CBDC’ler) ile içerik oluşturucular ve hayranlar arasında bağlantı sağlayan NFT’ler bulunuyor.”

Rapora göre ise şuanda dijital varlıklara yönelik tek kısa vadeli risk, düzenlemelere ilişkin belirsizlik olarak görülüyor.

BİTCOİN İŞLEMLERİNİ AÇMIŞTI

Temmuz ayında çıkan haberlerde BofA’nın bazı işlemlerde Bitcoin kullanılmasına izin verdiği bildirilmişti.

Mart ayında ABD’nin önde gelen bankaları Morgan Stanley ve Goldman Sachs da müşterilerine Bitcoin fonları sunmaya başlamıştı.

PİYASA İYİMSER

Bu gelişmelerin ışığında Bitcoin’deki yükseliş de devam ediyor. Dün 50 bin doların üzerini görerek Eylül ayındaki kayıpları onaran Bitcoin bugün 51 bin 500 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bitcoin’deki günlük yükseliş yüzde 4,1 seviyelerinde.

Bitcoin’den sonra gelen en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise günlük yüzde 2’lik yükselişle 3 bin 500 doların hemen altında işlem görüyor.

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