Dev finans kuruluşlarından Ağbal ve döviz yorumu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4.5 ay önce atadığı Naci Ağbal'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alarak yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nu getirmesi piyasalarda ve küresel ekonomi çevrelerinde de çok büyük yankı buldu. JP Morgan, Morgan Stanley, Moody’s, Unicredit gibi dev kurumlar yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

MORGAN STANLEY: BELİRSİZLİK ARTTI

Morgan Stanley ise, yapılan değişikliğin kısa vadede belirsizliği artırdığını vurguladı. TCMB Başkanı’nın değiştirilmesinin Banka’nın cari politikasında değişiklik olup olmayacağı belirsizliği yarattığını belirten Morgan Stanley, bunun Türk Lirası üzerinde baskı yaratmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

“MÜDAHALE BEKLENEBİLİR”

Kurda yukarı hareketin yavaşlatılması için döviz piyasasına müdahale beklenebileceğini, ancak TCMB’nin bu konuda hareket alanının sınırlı rezervler nedeniyle dar olduğunu belirten Morgan Stanley, cari işlemler görünümünün zayıf olduğuna da işaret etti. Morgan Stanley, “Eğer TCMB cari pozitif reel faiz politikasını yeni başkan döneminde de devam ettirir ise, zayıf TL’ye rağmen, enflasyonda 2021’in ikinci yarısında sürdürülebilir bir düşüş beklenebilir”değerlendirmesini de yaptı.

Alternatif senaryoda, TCMB’nin cari politika sıkılaştırmanın tersine dönmesi durumunda, daha zayıf bir Türk Lirası, daha güçlü yurt içi kredi büyümesi ciddi şekilde daha yüksek enflasyon beklenebileceğini ifade eden Morgan Stanley, daha yüksek zorunlu karşılık oranları yolu ile tedbirler alınması riski gördüklerini de belirtti.

JP MORGAN: BELİRSİZLİĞİE YOL AÇABİLİR

Görev değişikliğini değerlendiren JP Morgan, bu değişikliğin politika faizleri ve parasal çerçevesinin gelecekte izleyeceği patika konusunda piyasa belirsizliğine yol açmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

“ŞEFFALIK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ÇOK ÖNEMLİ”

“Hala yüksek olan enflasyon, büyük dış finansman ihtiyacı ve global finansal şartlarında sıkılaşmaya olan kırılganlık dikkate alındığında, politika duruşunun yönünde anlamlı bir değişiklik için çok fazla alan görmüyoruz” değerlendirmesini yapan JP Morgan, “Parasal çerçevenin şeffaf ve öngörülebilir tutulması çok önemli olmaya devam ediyor” dedi.

Önümüzdeki dönem için esas belirsizliğin yeni TCMB yönetiminin enflasyonu düşürme, şeffaflık ve öngörülebilirliği sağlama yönündeki taahhütleri nasıl gerçekleştireceği olduğuna işaret eden JP Morgan, “Piyasa belirsizliğinin azaltılması için, TCMB’den yakın zamanda daha fazla politika yönlendirmesi ortaya konulması anahtar” dedi.

“ERKEN GEVŞEME KREDİBİLİTEYİ BALTALAR”

Büyüme ve enflasyon tahminleri ışığında TCMB’nin bir sonraki adımının eylülde 100 baz puan faiz indirimi yönünde olacağını düşünmeye devam ettiklerini belirten JP Morgan, “Ancak global finansal şartlarda sıkılaşma ortamında erken bir gevşeme veya buna atıfta bulunma zor kazanılan politika kredibilitesini baltalayabilir” tespitinde bulundu.

Büyük dış finansman ihtiyaçlarının ve gelişmekte olan piyasalara sermaye akışı için daha az destekleyici görünümün Türk yerel varlıkları için potansiyel kırılganlıkları artırdığını da ifade eden JP Morgan, şu an için Türkiye’ye yönelik tahminlerini değiştirmediklerini ve TCMB’den daha fazla yönlendirme ile verileri beklediklerini vurguladı.

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MOODY’S: KURUMSAL YAPI ZORLUKLARINA İŞARET

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından hazırlanan raporda da TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının politika belirsizliğini artıracağı ifade edildi.

Kuruluşun ABD tahvil faizlerindeki artışın gelişen piyasalara etkisini ele aldığı değerlendirmede, TCMB’nin 18 Mart toplantısında aldığı 200 baz puan faiz artırımı kararının bankanın enflasyonu düşürme ve kur üzerindeki baskıları azaltma yönünde devam eden niyetini gösterdiği belirtildi.

Moody’s, “Bununla birlikte merkez bankası başkanının 2 gün sonra görevden alınması politika belirsizliğini artırırken kurumsal yapı zorluklarına da işaret etti. Bu durum finansal koşullara ilişkin risklere eklendi” yorumunda bulundu. Raporda öte yandan ABD tahvil faizlerindeki yükselişin küresel finansal koşullarda sıkılaşmaya neden olabileceği, bu durumun da gelişen piyasalarda zaten kırılgan olan ekonomik toparlanmayı tehlikeye sokabileceği ifade edildi.

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UNICREDIT: TL’DE SATIŞ BASKISI VAR

Uluslararası yatırım kuruluşu Unicredit tarafından hazırlanan raporda, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından keskin düşüş yaşanan TL’de daha fazla düşüş ve volatilite riski görüldüğü belirtildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde, “Her ne kadar keskin düşüş seviyelerinden bir miktar toparlanma olsa ve dolar/TL 8’in altına gerilese de TL’de daha fazla satış baskısı ve volatilite ihtimali var” yorumu yapıldı. Değerlendirmede yatırımcıların TCMB’nin 15 Nisan’daki bir sonraki toplantısını yakından izleyecekleri vurgulandı.

TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesini değerlendiren NatWest Markets gelişmekte olan piyasalar stratejisti Max Lin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyonu kontrol altında tutmak için yüksek faiz oranlarını devam ettirmek istemediğinin açık bir işaretini verdiğini söyledi.

“Türk hükümetinin geçmişte merkez bankası başkanlarını şahin faiz politikalarından memnun olunmadığı için değiştirdiğini görmüştük. Şimdi bu politikaya geri dönülmüş gibi görünüyor” ifadelerini kullanan Max Lin, yatırımcıların düşük faiz ve hızlı enflasyon öngörerek Türk Lirası varlıkları, tahvilleri satmalarının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Societe Generale’nin kur stratejisti Phoenix Kalen de yaptığı açıklamada, “Türkiye, kurumsal kredibilitenin son kalan çıpalarından birini de kaybetti. Yerel bireysel yatırımlarında yeniden dolar stoklamak için acele edecekler ve yabancı yatırımcılar da büyük olasılıkla Türk varlıklarını satacaklar” diye konuştu.