Devlet borç taktı, halk sağlığı tehlikede

Hükümetin tıbbi cihaz firmalarına 18 aydır 6 milyar liralık borcu ödemediği için hastanelerde ameliyatların aksayacağı, sağlığın tehlikeye gireceği bildirildi.

Erdoğan SÜZER

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Yabancı ülkelere yaptığı yardımlarla övünen hükümetin, kamu hastanelerine tıbbi cihaz sağlayan firmaların borcunu 18 aydır ödemediği bildirildi. Devletten alacağın 6 milyar lirayı aştığını bildiren Tüm Medikal Dernekler Federasyonu (TÜMDES) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, “Bu gidişle hastalara kalp pili bile takılamayacak. Ameliyat ipliği bulunamayacak” dedi.

Delikanlı, kamu ve üniversite hastanelerine verdikleri tıbbi cihazların parasını 18 aydır alamadıklarını, firmalara 2020 Mart ayından bu yana Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) kendi borcuna karşılık yaptığı aktarım dışında tek kuruş ödenmediğini söyledi. Delikanlı, 4 milyar lirası kamu, 2 milyar lirası da üniversite hastaneleri olmak üzere firmaların toplam birikmiş alacağının 6 milyar lirayı geçtiğini bildirdi.

Daha önce de 19 milyar liralık birikmiş alacakta sorun yaşadıklarını hatırlatan Delikanlı, “O borç için de firmalardan alacağın yüzde 25'i kadar feragat istediler. Feragatta bulunanlara düzenli ödeme yapacakları sözünü verdiler. Çoğu firma maaşları, vergisini, borçlarını ödeyebilmek için alacağının yüzde 25'inden vazgeçti. Ancak döndük dolaştık, yine aynı ödeme kriziyle karşılaştık” dedi.

AMELİYATLAR DURACAK

Erkin Delikanlı, alacağını tahsil edemeyen firmaların kamuya tıbbi cihaz veremediğini, ödeme krizi yüzünden kamu ve üniversite hastanelerinde çok aciller dışında kalça protezi ameliyatlarının yapılamaz hale geldiğini söyledi. Bazı cihazların parasını hastaların ödemek zorunda kaldığını iddia eden Delikanlı, “Sağlık Bakanı'nın makamının hemen arkasındaki şehir hastanesinde kalça protez ameliyatları yapılamıyor. Bu gidişle hastanelerde ameliyatlar duracak, ameliyat ipliği bulunamayacak, kalp pili bile takılamayacak” uyarısında bulundu.

Malzemeler dövize endeksli firmaların zararı tırmanıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da medikal firmalara 18 aydır para ödenmeyerek halk sağlığının riske atıldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın Hazine'den para gelmediği için ödeme yapılamadığına işaret ettiğini, belirsizlik yüzünden iflas noktasına gelindiğini belirten Kaya, “Hastaneler artık tıbbi malzeme ve hizmet alamaz duruma geldiklerinden hastalar mağdur edilmekte, çok ciddi halk sağlığı sorunu ortaya çıkmaktadır. Malzemelerin tümü dövize endeksli olduğu için firmaların zararı her geçen gün artıyor. Çığ gibi büyüyen birikmiş borç sorunu acilen çözülmeli, bundan sonra günü gelecek ödemeler makul sürelerde yapılmalı” dedi.