DİSK-AR: İşsiz sayısı 8 milyon 281 bine yükseldi

DİSK-AR'ın işsizlik ve istihdamın görünümü raporu yayımlandı. Buna göre, geniş tanımlı işsiz sayısı tırmanıyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 281 bine yükselirken, gerçek işsizlik hem oransal hem de sayısal olarak artmaya devam ediyor.

İsmail AKIN

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), işsizlik ve istihdamın görünümü raporunu yayınladı.

Geniş tanımlı işsizlik sayısının artığı belirtilen raporda, işsiz sayısı 8 milyon 281 bine yükseldi. Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 29,9 olurken, son bir yılda işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 1 Milyon 408 bine yükseldi.

İKİ VERİ ARASINDAKİ UÇURUM SÜRÜYOR

TÜİK ve İŞKUR’un işsizlik verileri arasında uçurum devam ediyor.

TÜİK Ekim 2021 Hane halkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) ise yüzde 22,8 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2021 Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu.

DİSK-AR tarafından hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ekim 2021’de 8 milyon 281 bin kişi olarak gerçekleşti.

1 MİLYON 408 BİN İŞSİZLİK ÖDENEGİ BAŞVURUSU

İŞKUR verilerine göre ise, işsizlik ödeneğine son bir yılda başvuranların sayısı 1 milyon 408 bin, işsizlik ödeneği başvurusu kabul edilenlerin sayısı ise 567 bin kişi olarak geçekleşti.

Ancak TÜİK yıllık işsizlik verilerinde bu eğilim yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığını ve yıllık karşılaştırmada ciddi metodolojik sorunlar olduğunu düşünüyoruz.

Öte yandan işten çıkarma yasağının kaldırıldığı Haziran 2021’de 3 milyon 415 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 302 bin kişi artarak Ekim 2021’de 3 milyon 717 bine yükselmiş oldu.

Rapordan özet bulgular şöyle:

-TÜİK ve İŞKUR işsizlik verileri birbirini tutmuyor

-Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,8

-Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 30

-Geniş tanımlı ve dar tanımlı işsizlik arasındaki fark 11,6 puan.

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