Diyanet’in topladığı bağış paraları faizde mi tutuluyor?

Kurban bağışı toplayan Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl 225 milyon TL kâr hedefi koydu. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, vakfın toplanan paraları amaç dışında kullandığı iddiasını Meclis'e taşıdı. Arakan ve Yemen için toplanan yardım paralarının bir bölümünün katılım bankalarında nemalandırıldığını savunan Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a “Elde edilen nemanın anaparayı geçtiği iddia edilmektedir? Katılım bankasında nemalandırılan ne kadar yardım parası bulunmaktadır” diye sordu.

Hakverdi, “Türkiye Diyanet Vakfı'nın internet sitesinde gelir fazlası olarak geçse de 2017'de 117 milyon TL, 2018'de 251 milyon TL ve 2019'da 209 milyon TL kâr ettiği görülmektedir. 2020'de vakfın kârı ne kadardır? 2021 yılı için kâr hedefi 255 milyon TL olarak mı belirlenmiştir” sorusuna cevap istedi.

Hakverdi ayrıca, kurumun her yıl bu kadar kâr etmesinin kuruluş amaçlarına ters düştüğüne dikkat çekerek, “Kurban için toplanan paraların kurum tarafından ‘kâr' olarak tutulması, ibadetin yerine getirilmemesi anlamına gelmiyor mu” sorusunu da yöneltti.

Bankalarda ne kadar para var?

CHP'li Ali Haydar Hakverdi , “Bağış yapılan paralardan Diyanet TV'nin stüdyo yenilenmesi için 15 milyon TL harcama yapıldığı, Arakan ve Yemen için toplanan yardım paraların bir kısmının bazı katılım bankalarından tutulduğu ve elde edilen nemanın anaparayı geçtiği iddia edilmektedir? Katılım bankasında nemalandırılan ne kadar yardım parası bulunmaktadır” sorusunun da yanıtlanmasını istedi.