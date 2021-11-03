Doğalgaz ve elektrikteki artışlar Türkiye’yi zam şampiyonu yaptı

Türkiye son 2 yılda üst üste fiyat artışları ile Avrupa’nın zam şampiyonu oldu. Aynı dönemde Avrupa’da zamlar çok daha düşük oranda olurken bazı ülkelerde indirim bile yapıldı.

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Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında son iki yılda üst üste yaşanan artışlar Türkiye'yi Avrupa'nın zam şampiyonu yaptı. 2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan 2 yıllık dönemde Türkiye'de elektrik fiyatları yüzde 47.4 artarken doğalgaz fiyatları da yüzde 42.3 yükseldi. Aynı dönemde Avrupa'nın birçok ülkesinde ise fiyatlarda düşüş yaşanması dikkat çekti.

Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre 2019 yılının ilk yarısı ile 2021 yılının ilk yarısı arasında 39 ülkenin 24'ünde elektrik fiyatları yükselirken 15'inde ise düştü. En çok artış yüzde 47.4 ile açık ara Türkiye'de. Ardından yüzde 21.9 ile Polonya ve yüzde 20.8 ile Ukrayna geliyor. Artışların çoğu yüzde 10'nun altında. 10 ülkede artış oranı yüzde 5'ten düşük. Son 2 senenin doğalgaz şampiyonu da açık farkla Türkiye oldu. 2019-2021 yıllarının ilk yarısında konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 42.3 yükseldi. İkinci sırada yüzde 12.7 ile Ukrayna var. Hollanda'daki artış ise yüzde 4.3 ile sınırlı kaldı.

PEK ÇOK ÜLKEDE DÜŞTÜ

Türkiye'de elektriğe zam üstüne zam gelirken Hollanda'da fiyatlar yüzde 37.4 düştü. İsveç'te düşüş yüzde 15.5 oldu. Doğalgazda da 21 ülkede fiyatlar düştü. En büyük düşüş yüzde 38 ile Litvanya ve yüzde 33.4 ile Letonya'da yaşandı.