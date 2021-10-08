Doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez açıkladı…

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazda zam olup olmayacağına ilişkin soruya "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV’de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez özetle şunları söyledi;

“Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa’da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZI NE DURUMDA?

Teknik altyapı olarak herhangi bir sorun yok. Kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı.

RUSYA’DAN İLAVE GAZ ALINABİLİR Mİ?

Bir sıkıntı yaşanmayacağını yetkililer ifade etti.

DOĞALGAZ FİYATINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz. Sene başından bu yana konut için doğalgazda yüzde 18, elektrikte yüzde 21 fiyat artışı oldu. Maliyet artışının yaklaşık yarısı yansıtıldı.

KONUT ELEKTRİĞİNE ZAM GELECEK Mİ?

Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor.

AKARYAKITA DEVLET DESTEĞİ SÜRER Mİ?

Devlet vergi gelirinden 52 milyar TL fedakarlık yaptı.

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