Dolar 9 TL’yi aştı

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından rekor seviyelerine yükselen dolar/TL, bugün akşam saatlerinde Erdoğan'ın Suriye açıklaması sonrası bir rekor daha kırarak uluslararası piyasada 9 TL'yi aştı.

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Haftaya yükselişle başlayan dolar akşam saatlerinde yeni bir rekor kırdı.

Güne 8,9694 liradan başlayan dolar, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından rekor seviye ulaşmıştı.

Akşam saatlerinde Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında ise dolar, uluslararası piyasada 9.0152 seviyesine geldi.

Euro/TL ise 10,4211 seviyelerinde işlem gördü.