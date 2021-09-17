Dolar ABD verileriyle yükseldi

Dün güne 8,43'ten başlayan dolar/TL, ABD'de ekonomik verilerin beklenenden güçlü gelmesiyle 8,54'ü gördü. Merkez Bankası'nın erken faiz indirimine gidebileceği endişeleri de TL üzerinde baskı yaratıyor.

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Dolar/TL, güçlü ABD verileriyle bir süredir işlem gördüğü 8.4-8.5 bandından tekrar 8.5 üzerine çıkarken Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki haftaki kararı öncesi bugün açıklanacak piyasa katılımcıları anket verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda dolar, ABD’den gelen bir dizi güçlü ekonomik veri sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası sıkılaştırmasına başlayacağına dair piyasalardaki beklentilerin yeniden güçlenmesiyle diğer başlıca para birimleri karşısında üç haftalık zirvesinin yakınında işlem gördü.

Dün açıklanan ABD Ağustos ayı perakende satışları analistlerin bir önceki aya göre yüzde 0.7 düşüş beklentisine karşılık yüzde 0.8 artış kaydetti. Philadelphia Fed’in yaptığı iş dünyası güven anketi de güçlü bir artış gösterdi.

Dolar endeksi, 92.865 seviyesine çıkarak üç haftalık zirvesi 92.965’e yaklaştı.

ERKEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİYLE YÜKSELMİŞTİ

Dolar/TL TCMB’nin erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları ardından 8.3 seviyesinden 8.5’in üzerine çıkmış ardından hafta boyunca 8.4-8.5 bandında sakin bir seyir izlemişti.

Dolar/TL dün ise ABD verileriyle birlikte yönünü belirgin yukarı çevirdi. Kur dün en yüksek 8.5460 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL bugün saat 08.40’ta 8.5220/8.5400 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.0300/10.0520, sepet bazında TL 9.2760/9.2960 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dün kapanışta 376/380 baz puan seviyesinden kapandı.

HAFTAYA ÖNCE FED SONRA TCMB YÖN BELİRLEYECEK

Piyasalarda önümüzdeki hafta önce ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sonra TCMB’nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Geçen haftaya 8.27’li seviyelerden başlayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirimlerine kapıyı aralayan Çarşamba günkü konuşmasının ardından 8.5185’e kadar yükselmişti.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında da enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

KARAR KESTİRİLEMİYOR

Kavcıoğlu, geçen haftaki konuşmasında TCMB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

TCMB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyorlar.

Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

ANKETE İLK KEZ FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ GİRDİ

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi. Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti.

Reuters anketinde önümüzdeki hafta için genel beklenti faizlerin yüzde 19’da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) de yayımladığı raporda TCMB’nin faiz indirim döngüsüne bu ay 50 baz puan ile başlayacağını, yıl bitmeden 150 baz puan daha faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacaklarını belirterek raflardaki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceklerini söyledi.

Bugün iç piyasada TCMB’nin piyasa katılımcıları anketi takip ediliyor. Bankacılar ankette enflasyon beklentilerindeki değişimle ilk faiz indiriminin zamanlamasını anlamaya çalışacaklar. (REUTERS)

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