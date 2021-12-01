Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 1 Aralık 2021

Dolar bugün 1 Aralık 2021 Çarşamba günü 13.47 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleri ardından 5.66% artış ile 13.46 seviyesinde tamamlayarak rekor bir kapanışa imza attı. Dolar fiyatlarında 12.75 seviyesine kadar bir gevşeme olsa da trend yukarı yönlü olmaya devam ediyor.

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Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirmeyi değerlendirebiliriz açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi düşürerek yatırım, istihdam, ihracat ile büyümeye dikkat çekmesi kurdaki oynaklığın artmasında etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizi düşürüyoruz enflasyonun da düştüğünü göreceğiz. Seçime kadar faizin ciddi manada düştüğünü göreceğiz açıklamasında bulundu. Fed Başkanı Powell'ın varlık alımlarının azaltılmasına yönelik açıklamaları ise piyasa tarafından şahin algılandı. Bugün yurt içinde ve küresel tarafta imalat PMI verileri, ABD'de Fed bej kitap raporu ve ADP tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.47 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 1. 335 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 1 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 1 Aralık 2021 Dolar yorumları: İçerisinde bulunduğumuz haftaya 12.26 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi yukarı yönlü hareketlenmelerini hafta içerisinde devam etti ve tarihi rekor seviyelerini tekrar geçerek yeni rekorlar kaydetti. Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir TV programında yaptığı açıklamaları takip etti. Bu açıklamalarında faiz konusuna değinen Erdoğan; önümüzdeki seçime kadar ciddi manada faiz düşüşü açıklamalarında bulundu ve bu açıklamalar TL üzerinde tekrar baskılar oluşmasına neden oldu. Faiz indirimlerinin devam edebileceği beklentileri artmış durumda ve önümüzdeki süreçte de yükseliş hareketi devam edebilir.

Mevcut yükselişi destekleyen faktörler arasında Türkiye'nin artan risk primi (CDS), yukarı yönlü enflasyonist beklentileri ve yapısal endişelerden bulunuyor. Bununla birlikte global enflasyon endişeleri ve Omicron varyantı bu endişeleri daha da arttırıyor.