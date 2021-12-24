Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Aralık 2021

Dolar bugün 24 Aralık 2021 Perşembe günü 11.54 TL'den işlem görüyor. Düşüşünü sürdüren dolar kuru, 9.10% düşüş ile 10.81 seviyesinden tamamladı ve kritik 11 TL seviyesinin altından kapanış gerçekleştirmiş oldu. Yurtdışındaki tatil ortamı ile birlikte yurtiçi talebin azalmasıyla dolardaki düşüş devam ediyor.

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Kur korumalı mevduat ürününün duyurulmasıyla sert bir şekilde gerileyen dolar kurunda oynaklık devam ediyor. Dün dolar kuru 10.25 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 11.38 seviyesinde sonlandırdı. Bu sabah kurun 11.66'ya yükseldiğini gözleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabına geçişin dün sabah itibarıyla 10 milyar lira olduğunu ve bu rakamın artmaya devam ettiğini açıkladı.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 11.54 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.155 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 24 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 24 Aralık 2021 Dolar yorumları: Kurda dün geri çekilme devam etti ve 10,20TL seviyesine kadar gün içinde aşağı yönlü hareketin gerçekleştiği görüldü. Bugün 11TL üzerinde civarından güne başlayan kurda yurt dışında Noel nedeni ile birçok piyasanın kapalı olması nedeni ile yatay aşağı yönlü fiyatlamanın devam edeceğini düşünülüyor. Genel olarak yurt içinde de veri akışının zayıf olması ile 10-11TL aralığına geri çekilme yaşanması durumunda bu bant aralığı yeni dip çalışması için takip edilebilir.

Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 11,75 ve 12,00 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 11,50 ve 11,00 destek seviyeleri takip edilebilir.