Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 25 Kasım 2021

Dolar kuru bugün, 25 Kasım 2021 Perşembe günü 12.10 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru 11 gündür yaşadığı tarihin en büyük yükselişlerden birinin ardından dün bir ara %10'a yaklaşan düşüş gösterdikten sonra bu sabah 12 yakınlarında güne başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası dolar fiyatı 13.45'e kadar yükselerek rekor kırmıştı.

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Dün güne 13 civarında başlayan ve 13.15’e kadar yükselen daha sonra 11.6’ya kadar gerileyen kur günü 12 civarında tamamladı. TCMB, BDDK ve bankaların yöneticileri bugün öğleden sonra ekonomideki gelişmeleri değerlendirme toplantısı da piyasada takip edilecek.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 12.10 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 25 KASIM 2021

Ekonomi uzmanlarının 25 Kasım 2021 Dolar yorumları: Önceki günkü fiyat hareketinin bir zirve olduğu ve bugünkü düşüşle birlikte geri çekilmenin ilk destek olan 11.90 seviyelerinin altına gelmesi beklenebilir. Bu seviyenin altında yaşanacak gün kapanışlarıyla birlikte 11.30 destek bölgesi test edilebilir. Yukarıda ise ilk etapta 12.50 ve sonrasında ise 13 TL önemli dirençleri bulunuyor.

USDTRY paritesi 12.85 – 13.45 – 13.60 seviyeleri direnç noktaları olarak; 11.65 – 11.30 – 10.85 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.