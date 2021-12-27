Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 27 Aralık 2021

Dolar bugün, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü 11.29 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta dolar karşısında %30’un üzerinde değer kazanan Türk lirası ile birlikte dolar kuru üst üste yedi haftalık yükselişin ardından geçtiğimiz haftayı sert bir düşüşle tamamladı. Dolar kurunda oynaklık geçen haftanın başına göre azalmış olsa da devam ediyor.

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Haftanın son işlem gününde gelişen ülke para birimlerindeki yükselişe öncülük etmeye devam eden Türk lirası dolar karşısında %6,75 oranında değer kazanırken, USDTRY paritesi ise düşüşünü 10,50 seviyesine doğru genişletti. Türkiye 5 yıllık CDS primi 556,96 baz puanla önemli bir değişim göstermezken, 10 yıllık tahvil faizinin ise %23,95 ile yeni rekor seviyeye yükseldiği gözlemlendi.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 11.29 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.129 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 27 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 27 Aralık 2021 Dolar yorumları: Dalgalanma 10 ile 13.40 arasında sürebilir. Yılın son haftasında yurt dışında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yurt içinde ise kur korumalı mevduat ürünü ile ilgili detaylar izlenmeye devam edilirken, bugün kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi takip edilecek. Cuma günü ise dış ticaret dengesi açıklanacak. Diğer taraftan, geçen hafta 96.5 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksinin 96.5 altında seyrini sürdürmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı azaltabilir.

Bugün dolar kuru 11 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürüyor. Kısa vadede 11 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde 11.28 ve 11.58 direnç seviyeleri takip edilebilir. 11 seviyesinin altındaki seyirlerde ise gevşeme geçen hafta görülen 10.25 seviyesine yönelik devam edebilir. Dolar kurundaki dalgalanma 10.25 ve 13.40 seviyeleri arasında sürebilir.