Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Aralık 2021

Dolar bugün 28 Aralık 2021 Salı günü 11.87 TL'den işlem görüyor. Türk lirası, yeni haftanın ilk işlem gününde üst üste beş günlük yükselişinin ardından değer kaybederken, dolar kuru paritesinin ise 50 günlük hareketli ortalamasına doğru yükseldiği takip edildi.

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Gelişen ülke para birimleri arasında karışık bir seyir izlenirken, TL'nin dolar karşısında %7,66 oranında değer kaybettiği ve en zayıf performans gösteren gelişen ülke para birimi konumunda yer aldığı gözlemlendi. Bununla birlikte 10,80'li seviyelerden yükselişe gelen USDTRY paritesi 11,60 üzerine yükselerek 50 günlük hareketli ortalama çizgisine ulaştı.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 11.87 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.188 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 28 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 28 Aralık 2021 Dolar yorumları: TCMB, döviz mevduattan ve döviz cinsi katılım fonu hesaplarından, vadeli TL mevduata ve katılma hesaplarına dönüşen tutarlara zorunlu karşılık teşviki uygulayacağını bildirdi. Açıklanan verilerin kur üzerinde etkisi sınırlı kalırken, dün kurda oynaklığın devam ettiği ve bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini söylenebilir.

Dolar kuru dün 11 seviyesinin altında seyrini sürdüremeyerek 11.60 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah kurda işlemler 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 11.64 seviyesinden geçiyor. Kısa vadede 50 günlük hareketli ortalama üzerinde seyirler görülmesi halinde 12.20 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 11.64 seviyesi altında ise 11.34 ve 10.85 destek seviyeleri ön plana çıkıyor.