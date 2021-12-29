Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 29 Aralık 2021

Dolar bugün 29 Aralık 2021 Çarşamba günü 12.08 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru, yukarı yönlü bir seyir izliyor. Dalgalanma geçen haftaya göre azalsa da bitmiş değil. 11 ile 14 seviyeleri arasında oynaklık devam edebilir.

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Türk lirası dolar karşısında düşüşünü dün ikinci güne taşırken, USDTRY paritesinin ise 11,90 üzerini test ettiği takip edildi. Gün gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir izlenirken, Türk lirası dolar karşısında %2,3'lük değer kaybı ile en zayıf performans gösteren gelişen ülke para birimi konumunda yer aldı. Bununla birlikte USDTRY paritesi günü 11,80 civarında yükselişle tamamladı.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 12.08 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.208 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 29 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 29 Aralık 2021 dolar yorumları: Dünkü yükseliş hareketi ile birlikte 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kıran USDTRY paritesinde 11,70 seviyesinden geçen bu ortalama destek konumuna gelmiş durumda. 50 günlük ortalamanın altında ise 10 psikolojik seviyesinden geçen 100 günlük ortalama yer alıyor.

Yukarı yönlü eğilimin sürmesi durumunda ise 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 13,50 direnci takip edilecek. Dolayısı ile, hareketli ortalamaların oluşturduğular destek direnç bölgelerini ve trend ve momentum göstergelerinin ürettikleri sinyalleri analiz ettiğimizde kurda kısa vade için 10 – 13,50 bandının ön plana çıktığını görmekteyiz.