Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Kasım 2021

Dolar bugün 30 Kasım 2021 Salı günü 12.85 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru yükseliş trendi etkisini sürdürürken 12.92 seviyesine kadar yükselen kurda 12.75 seviyesine kadar bir gevşeme olsa da trend yukarı yönlü olmaya devam ediyor.

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Dolar/TL'de haftanın ilk gününde yükseliş eğilimi etkili olurken, kur günü %3.32 oranında yükseliş ile 12.81 seviyesinden tamamlandı. Kurda yükseliş trendi etkisini sürdürürken, saatlik grafiklerde teknik göstergelerin güç kaybettiğini görülüyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 12.85 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 1.287 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 30 KASIM 2021

Ekonomi uzmanlarının 30 Kasım 2021 Dolar yorumları: Geçtiğimiz Cuma günü korona virüsün Omicron olarak adlandırılan yeni varyantına ilişkin haber akışı global piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilerken, yeni hafta global piyasalarda toparlanma çabası ile başladı. Yurt içi piyasalar açısından haftanın en önemli verisi Cuma günü açıklanacak TÜFE verisi olacak.

Dolar kurunda bu hafta yukarı yönlü seyirler takip ediliyor. 12.92 seviyesine kadar yükselen kurda 12.75 seviyesine kadar bir gevşeme olsa da trend yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Düşük faiz politikasının benimsenmesi ile TL'nin dolar karşısında değer kaybı sürüyor.

Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 12.7840 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 12.8424, 12.9342 ve 12.9926 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12.6923, 12.6339 ve 12.5421 destek seviyeleri olarak izlenecektir.