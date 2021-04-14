Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün başlayacak ve yarın sonuçlarını açıklayacağı faiz kararını bekleyen dolar/TL dolarda küresel değer kaybı ile güne 8.20’li seviyelerden 8.10’a doğru gerileyerek başladı.

ABD’de tüketici fiyatları artan corona virüsü aşılaması ve mali canlandırma paketine bağlı olarak ekonominin büyük bir bölümünün daha yeniden açılmasıyla mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışını kaydetti.

Dolar, yen ve euro karşısında son haftaların en düşük seviyesine geriledi. Dolardaki değer kaybı, ABD’de tüketici fiyatları endeksindeki artışın, enflasyonun daha da fazla yükseleceğine yönelik büyük çaplı endişelere yol açmaması ve yine bu yükselişin Fed’in tahvil alım programını azaltacağı beklentilerini tetiklememesinin ardından geldi.

ABD’nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi mart ayından beri en düşük olan yüzde 1.620’ye geriledi.

Piyaslarda bugün Hazine borçlanmaları, yeni corona virüsü önlemlerinin ekonomiye etkisi ve küresel piyasalar takip edilmeye devam ediliyor.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 440/447 seviyesindeydi.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor. Bankacılar TCMB’nin beklentilerin aksine erken bir faiz indirimine gitmesi ihtimalinde ise TL’nin sert değer kaybı yaşamasına kesin gözüyle bakıyorlar.

REZERV KAYBI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

CHP, TCMB tarafından yapılan 128 milyar döviz satışına ilişkin TBMM’de genel görüşme isteği dün TBMM’de reddedildi.

Önergenin gerekçesinde, “TCMB’deki 128 milyar dolarlık rezervin kimlere hangi yöntemle satıldığının uzun süredir gündeme getirilmesine karşın, kamuoyuna sağlıklı bir açıklama yapılmadığı, son olarak da 128 milyar dolar nerede? afişlerinin toplatılması yoluna gidilmesi” yer alıyordu.

CANİKLİ’DEN 128 MİLYAR DOLAR AÇIKLAMASI

AKP’de Ekonomi İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Nurettin Canikli, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edildiğini ve yatırım aracı olarak Türk halkının evinde olduğunu belirtti. İlgili tutarın 75 milyar dolarının Türkiye’deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durmakta olduğunu söyledi.

Canikli, “Merkez Bankası doğrudan ve dolaylı tüm döviz satışlarını piyasa fiyatından gerçekleştirmiştir. Ucuza dolar satıldı iddiası kocaman bir yalandır. Döviz satışında hiç kimseye farklılık ve ayrıcalık yapılmamıştır. Piyasanın işleyişi itibarıyla böyle bir durumun olması da zaten mümkün değildir” dedi.

Öte yandan bugün Hazine’nin doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştireceği 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları da izleniyor. Hazine piyasadaki sert satış öncesi bugün altın ihracı yerine yabancı ilgisinin yüksek olduğu 10 yıllık gösterge tahvil ihalesi planlıyordu ancak ihale programı değiştirildi.

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BORSA

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan borsa analizinde dün güne yükselişle başlayan BİST 100 endeksinin, açılışta satıcılı seyrettiği hatırlartıldı.

Öğleden sonra gelen alımlarla yükselen endeksin günü açılışa göre ekside tamamladığı belirtilen analizde, “Endekste 1350 yakınlarında tepki alımları kaydedildi.

Günü 1370 seviyesi üzerinde tamamlayan endekste zayıf ve dalgalı seyir sürüyor. 1370 altına kalıcı sarkmalarda görünüm daha da zayıflayabilir.

Tekrar toparlanma için ise ilk etapta 1400 seviyesinin aşılması gerekiyor. Dalgalanmalara karşı temkinli olmanın sürdürülmesinde fayda var. Yükselişlerde 1400 ve 1430 seviyeleri direnç, aşağıda ise 1370 ve 1334 seviyeleri destek olarak takip edilmeye devam ediliyor.” denildi.

DOLAR

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan notta şöyle denildi:

Günü düşüşle tamamlayan dolar/TL kurunda Türk Lirası lehine işlemlerin devamı durumunda 8.0685 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 7.9525 ikinci destek noktası olarak gündeme gelebilir. Kurun 8.1367 üzerindeki fiyatlamalarında ise 8.1943 direncine doğru yükseliş kaydedilebilir.

ALTIN

Gedik Forex tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

ABD TÜFE beklentilerin üzerinde ve son yılların en yüksek artışını kaydederek, enflasyonda yükseliş beklentisini güçlendirmiş oldu.

Dün yapılan tahvil ihalelerine yeterli talebin gelmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizinin de gevşemesini desteklemiş durumda. Tahvildeki sakinlik, ons altının 1740$ üzerine doğru tepkisinin sürmesini sağlıyor.

Bugün için Fed Başkanı Powell konuşması ve Fed Bej kitapo raporu takip edilecek. Powell kanadından sürpriz ifadeler beklenmiyor ancak yine de önemli olabilir düşüncesindeyiz.

Tahvilin seyri, bugün ons altının durumu açısından yakından izlenmeli. Ons altın için 1749 – 1763 dolar dirençlerinden sonra 1775 dolar direnci görülüyor. Geri çekilmelerde ise 1732 – 1721 dolar desteklerinin ardından 1709 dolar desteği takip edilebilir.