Dolar kuru bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 26 Kasım 2021

Osman Kavala kararının açıklanmasından sonra dolar yatay seyirden, yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru, 26 Kasım 2021 Cuma günü 12.26 TL'den işlem görüyor. Dolar hafta içerisinde sert yukarı yönlü hareketlenmeler ile 13.45 seviyesine çıkarak rekor kırmış, BAE ile ilişkilerin normalleşmesi adına atılan adımlarla yönünü yatay seyre geçmişti.

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Haftanın kapanış gününde Dolar güne yatay seyirde başladı ancak Osman Kavala kararı açıklanmasının ardından yeniden dolar kuru yükselişi başladı. Global enflasyon endişeleri, TL karşısında dolar kurunun yukarı yönlü çıkmasına neden olan bir diğer etken olarak göze çarpıyor. Kurda oynaklık haftanın ilk iki gününe göre azalmış olsa da geri çekilmeler sınırlı kaldı.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 12.26 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 1.226 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 26 KASIM 2021

Ekonomi uzmanlarının 26 Kasım 2021 Dolar yorumları: Son yaşanan gelişmelere bağlı olarak öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan işbirliği anlaşmaları ve TCMB’nin bankalarla gerçekleştireceği görüşmenin de etkisiyle yaşanan düşüşün politika değişikliği olmadığı sürece geçici olarak düşmesi bekleniyor.

Önceki günkü fiyat hareketinin bir zirve olduğu ve bugünkü düşüşle birlikte geri çekilmenin ilk destek olan 11.90 seviyelerinin altına gelmesi beklenebilir.

Bu seviyenin altında yaşanacak gün kapanışlarıyla birlikte 11.30 destek bölgesi test edilebilir. Yukarıda ise ilk etapta 12.50 ve sonrasında ise 13 TL önemli dirençleri bulunuyor.