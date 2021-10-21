Dolar kuru kaç TL? 1 dolar ne kadar oldu? 21 Ekim 2021

Merkez Bankası’nın faiz indirmesiyle yükselişe geçen dolar kuru, rekor kırdı. 1 dolar, 21 Ekim 2021 Perşembe günü 9,40 liradan işlem görüyor. Karar öncesinde 9,28 olan dolar/TL’de 9,48’lik yeni zirve görüldü. Euro/TL’de de 11,05’lik rekor görüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine bu hafta da devam edeceği endişesiyle yükseldiği 9.37 zirvesinden 9.2050’ye kadar gerileyen kurda bankanın faiz kararının açıklanmasının ardından rekor kırarak 9.48’i gördü. Piyasada beklenti faiz indiriminin 50 ile 100 baz puan arasında olması yönündeydi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 9.28 TL dolaylarında işlem görüyor.

EYLÜL BAŞINDA DOLAR/TL 8,27 İDİ

Mart ayında TCMB Başkanı olarak atanan Şahap Kavcıoğlu, eylül ayı başına kadar “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözünü vermiş ancak ağustos ayı tüketici enflasyonunun yüzde 19'luk politika faizini aşması sonrasında çark etmişti.

Eylül ayı başında söylem değiştirerek odağına manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyonu alan TCMB, faiz indirimi sinyali vermiş, 23 Eylül'de de indirim gelmişti.

Eylül başında 8,27 olan dolar/TL kuru, TCMB'nin bu adımları ve dolarda küresel değerlenmeyle birlikte önceki gün 9,37'lik rekoru görmüştü. Kurda bugün de 9,48'lik rekor görüldü.

DOLAR KURU 2022 BEKLENTİSİNİ ŞİMDİDEN AŞTI

Enflasyon artarken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirmesi dolar/TL'de yükselişi hızlandırırken, resmi belgelerdeki tüm öngörüler de birer birer geçersiz hale geliyor.

Dolar/TL'de bugün 9, 40'lık yeni zirve görülürken, 5 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı Orta Vadeli Program'da (OVP) 2022 yılı için öngörülen ortalama 9,27'lik beklenti de şimdiden aşılmış oldu.

Hükümet ve TCMB bir politika değişikliğine gidip TL'deki mevcut değer kaybı eğilimini tersine çevirmezse, 2022'de 9,27'lik ortalama kura ulaşmak zor görünüyor.