Dolar ne zaman 10 TL olacak? ABD’li banka tarih verdi

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, Erdoğan'ın Merkez Bankası'nda yeniden tasfiyeye girişebileceğini ve doların yıl sonunda 9,25 TL'yi, Eylül 2022'de 10 TL'yi görebileceğini iddia etti.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, dün yayımladığı ‘uluslararası ekonomik görünüm: Ağustos 2021' başlıklı raporda Türkiye ekonomisi ve dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirme ve tahminlerine de yer verdi.

Banka, 27 Ağustos'ta 8,35 olan dolar/TL kurunun, yıl sonunda 9,25, Eylül 2022'de 10.00, 2022 sonunda 10,25 olacağı tahminini paylaştı.

‘ERDOĞAN MERKEZ’DE YENİ TASFİYEYE GİDEBİLİR’

Erdoğan'ın 4 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı “faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” açıklamasını hatırlatarak Cumhurbaşkanı'nın “faizleri düşürünce enflasyonun da düşeceği” şeklinde geleneksel olmayan bir para politikası görüşüne sahip olduğunu aktaran banka, geçmişte Erdoğan'ın benzer açıklamalarının ardından Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinin tasfiye edildiğine ve yerlerine kendisinin faizle ve para politikasıyla ilgili görüşlerini uygulaması daha muhtemel kişilerin atandığına işaret eti.

Banka, yine benzer şekilde TCMB'de tasfiyeler ve görev değişimi olması durumunda TL'nin ciddi bir baskı altında kalabileceğini ve dolar karşısında yüzde 10 değer kaybı yaşayabileceğini öne sürdü.

Banka, bu senaryonun, yıl sonu için açıkladıkları 9,25'lik dolar/TL tahminini desteklediğini yazdı.

CARİ AÇIK VE ENFLASYON BASKI YARATIYOR

Uzun vadeli olarak bakıldığında Türkiye ekonomisinin temellerinin kırılgan kalmasının muhtemel olduğuna işaret edilen raporda, son dönemde Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) gelen 6,3 milyar dolarlık SDR ve Güney Kore ile yapılan 2 milyar dolarlık swap (takas) anlaşmasına rağmen TCMB'nin rezervlerinin tükenmiş durumda olduğu vurgulandı.

Cari açık ve dış finansman ihtiyacı ile yüksek enflasyonun TL üzerinden baskı oluşturmaya devam edeceğine işaret eden banka, 2022'de TL'de kademeli bir değer kaybı öngördüklerini ancak sert değer kaybı risklerinin de bulunduğunu ekledi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜLER

Öte yandan banka, corona virüsünün delte varyantının yayılmasının tüketici güvenini düşürmesine bağlı olarak küresel büyüme tahminini, bir önceki ay paylaştığı yüzde 6,3'ten yüzde 6,1'e çekti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltma açıklamasının Aralık 2021'de gelmesini ve 2022'nin başında varlık alımlarının azaltılmaya başlayacağını öngördüklerini belirten banka, vaka sayılarındaki artış ile Fed'in varlık alımlarını azaltmasının dolarda değerlenmeye neden olacağını belirtti.

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