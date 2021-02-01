Dolar neden düşüyor? Dolarda düşüş devam eder mi?

Dolar/TL şubat ayına ve yeni haftaya düşüş ile başladı. Son dönemde yönünü aşağı çeviren kur bugün 7.20 seviyesinin altına inerek 7.17 ile 2020 Ağustos’undan bu yana en düşük seviyelerini gördü.

TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında bugün en yüksek kazanımı kaydeden para birimi oldu. Uzmanlar piyasalarda yaşanan düşüş trendini ve dolar kurunun olası seyrini sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

MERKEZ BANKASI’NIN VERDİĞİ MESAJLAR ÖNEMLİ

Ata Yatırım Stratejisti Batuhan Özşahin dolarda 6 Kasım’dan sonra başlayan düşüşün Merkez Bankası’nın, o tarihten itibaren hem attığı adımlar hem de iletişimi ile, piyasalara önümüzdeki dönemde sıkı duruşla ilgili verdiği mesaja bağlı olduğunu söyledi.

EN ÖNEMLİ SEBEP REEL FAİZ

Merkez Bankası’nın bu duruşunun çok uzun zamandır görülmeyen netlikte ve şeffaflıkta bir mesaj olduğunu söyleyen Özşahin, “En son 2021 yılının ilk enflasyon raporunda da aynı kararlı duruşu gördük. Ben bunun Merkez Bankası’nın daha önce kaybetmiş olduğu kredibilitenin tekrar inşası konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum.

6 Kasım’dan sonra ciddi şekilde yurt dışı fonlardan Türkiye’ye giriş olduğunu gördük. 6 Kasım’a kadar 15.5 milyar dolarlık portföy çıkışı varken bu tarihten sonra yıl sonuna kadar yaklaşık 5 milyar dolarlık giriş oldu. TL’deki güçlenmenin en önemli sebebi masada uzun zaman sonra reel faizin olması.” açıklamasında bulundu.

“GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Merkez Bankası tarafından tekrarlanan sıkı duruş vurgusunun da TL’nin değer kazanmasında etkili olduğunu belirten Özşahin, “Söylemler TL’nin öngörülebilirliği konusunda ciddi şekilde bir güven sağladı. İkinci faktör de bu sene 39 milyar dolara ulaşması beklenen cari açığın 2021 yılında daha da düşecek olması.

Yani döviz ihtiyacının biraz daha azalması TL’nin daha güçlü olacağı konusunda yatırımcılara güven veriyor. Bu nedenlerle biz TL’nin güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu seviyelerden 7 TL’nin altına gelmesi de mümkün. Daha önceki yıllarda da TL’nin güçlendiği dönemlere baktığımızda en önemli faktörlerin pozitif reel faiz ve öngörülebilirlik olduğu görebiliyoruz.” dedi.

ERKAN: 7 SEVİYESİNE DÜŞÜŞ BEKLENEBİLİR

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan da dolar kurunda yaşanan düşüşü sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Merkez Bankası’nın sıkı parasal duruşunun, carry trade (Düşük faiz getiren bir para biriminden borçlanıp krediyi yüksek faiz getiren bir para birimine yatırmak) cazibesi üzerinden de TL’nin değerini artırdığını söyleyen Erkan, “200 günlük hareketli ortalamasının altına gerileyen kur, ağustos ayından beri en düşük seviyelerinde. Merkez Bankası Başkanı Sayın Ağbal, geçen hafta enflasyon raporunda politikanın orta vadeli enflasyon hedefi sağlanıncaya kadar yeterli sıkılıkta olacağının taahhüdünü verirken, aynı zamanda faizlerin erken bir dönemde inmesine yönelik endişeleri de hafifletmişti.” dedi.

Dolar/TL’de 7 seviyesine yüzde 2.5 kaldığını ve kademeli olarak düşüşün beklenebileceğini belirten Erkan, “Çarşamba günü ocak ayı enflasyon verileri var, ve enflasyon baskılarının yukarıya doğru olmaya devam etmesini bekliyoruz. Faizler, öngörülebilir gelecekte mevcut veya daha yüksek seviyelerde olacaktır. Kurdaki düşüşten zarar eden ve bu süreçte parayı da değerlendiremeyerek fırsat maliyetine katlanan yereller, döviz tevdiat hesabı (DTH) çözümüne başlarsa kur düşüşü sürebilir.” açıklamasında bulundu.