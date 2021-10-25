Dolar rekor kırdı, muhalefet erken seçim çağrısı yaptı

Dolar kurunun 9,75 TL'yi aşması sonrasında muhalefetten peş peşe açıklamalar geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, erken seçim çağrısında bulundu.

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Asya piyasalarının açılmasıyla dolar kuru 9,75 TL’yi aştı. Muhalefetten peş peşe açıklamalar geldi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Dolar maalesef 10 liraya dayandı. Lamı cimi yok, bu krizin sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü devleti yönetme kabiliyetini tamamen kaybetti. Hırsı mantığının önünde, tek derdi kişisel ikbali” dedi.

Erken seçim çağrısında bulunan Öztunç, “Hemen seçim sandığı bu milletin önüne gelmeli ve millet gereğini sandıkta yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

“TÜRK LİRASI İSTENMEYEN PARA BİRİMİ”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, “Yarım doktor candan eder. Yarım hoca dinden eder. Yarım ekonomist paradan eder” ifadelerini paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Şu kesin ki: Yarın sabaha herkes daha yoksul uyanacak. Baş Ekonomist, Türk Lirası ‘istenmeyen para birimi’ yaptı” mesajına yer verdi.

SOYLU “TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN ÜLKE ŞAHLANACAK” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Haziran ayında yaptığı konuşmasında, “Çatlayacaklar, kıskanacaklar, göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak patlayacak” sözlerini hatırlattı.

“Dolar 9.74 olmuşken öngörüsüzlükte en az Yiğit Bulut kadar başarılı olan bu arkadaşı bir kez daha hatırlayalım” diyerek Soylu'nun o konuşmasına işaret eden Adıgüzel, “Ülke yönetmeyi, meydanlarda yalan atmak, hayal satmak sananlar bu tablonun sorumluları ama sorsanız ilk cümleleri dış güçler olur. Sizden hâlâ dış güç var mı bu ülkede?” ifadelerini kullandı.