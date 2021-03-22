Piyasalarda deprem: Dolar – TL 8.40’ı aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal'ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alırken, yerine kendisi gibi yüksek faizi eleştiren Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'yu atadı.

Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşti. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Hafta sonu yaşanan bu beklenmedik gelişme piyasalarda şok etkisi yarattı.

Haftayı 7.20 seviyesinde kapatan dolar – TL kuru, pazartesinin günün ilk dakikalarında uluslararası piyasalarda 8.40 seviyesini aştı.

Türk Lirası'nda bir anda yaşanan yüzde 17'lik değer kaybı sonrası Euro / TL paritesi de 9.90 seviyesini gördü. Gram altın da 465 liraya yükseldi.

Türk Lirası'ndaki değer kaybını manşetinden duyuran Bloomberg, Ağbal'ın görevden alınmasının yatırımcı güvenine darbe vurduğunu belirterek, “Piyasaların ilk tepkisi bazı analistlerin tahminlerini aştı” yorumunu yaptı.