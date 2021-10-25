Dolar / TL diplomatik gerilimin etkisiyle haftaya dalgalı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçiye yönelik söylemleri sonrası Dolar/TL kuru dün gece saatlerinde 9,85 saatlerinde rekor tazelerken sabah saatlerinde 9,73 seviyelerine çekildi.

Sozcu.com.tr

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Yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle önceki haftayı 9,61’den kapatan Dolar/TL kuru, gece Asya piyasalarında rekor tazeledi.

Önceki hafta Merkez Bankası’nın sert faiz indiriminin ardından değeri tarihi düşük seviyeleri gören TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi talimatının ardından daha da düşmeye devam etti.

REKOR TAZELEDİ

Türkiye’nin yaşadığı bu diplomatik gerilimle gece 9,85 ile yeni rekorunu kıran Dolar/TL kuru sabah saatlerinde hafif gerileyerek 9,73 seviyelerinde seyrediyor.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından alınan 200 baz puanlık faiz kararı nedeniyle Dolar/TL kuru 9,66’ya kadar yükselerek rekor tazelemiş, haftayı 9,61 seviyesinden kapatmıştı.

Euro ise sabah saatlerinde 11,36 seviyelerinde seyrediyor.

ALTINDA SON DURUM

Gram altın geç saatlerde 567 lira seviyesini görerek yeni bir rekor kırarken, çeyrek altın da tarihi zirvesini 928 liraya taşıdı.

Geçtiğimiz haftayı 553 TL’den kapatan gram altın sabah saatlerinde yeni haftaya 563 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın ise 904 TL alış ve 924 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

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