Dolar haftaya yeni rekorla başladı

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürüyor. Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününe rekor seviyeden başladı.

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Geçtiğimiz hafta 10 TL’nin üzerine çıkarak rekor kıran Dolar/TL, bugün de bu seviyenin üzerinde işlem görmeye devam etti. Dolar/TL sabah ilk işlem saatlerinde 10,049’la tarihi zirvesini gördü.

Dolar başlıca para birimleri karşısında neredeyse 16 ayın zirvesinden gerilemesine rağmen Türk Lirası’nın değer kaybı sürdü.

Yatırımcılar, Fed’in yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırımına gideceği beklentilerinin geçen hafta yeniden gündeme gelmesinin ardından ABD ekonomisine dair yeni ipuçları bekliyor.

ABD ENFLASYONU PİYASALARA ETKİ ETTİ

Dolar, geçen hafta Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verilerinde 1990’dan bu yana yıllık bazda en hızlı şekilde gerçekleşen ve tüm enflasyon sepetine yayılan bir artış görülmesinin ardından yükseliş trendi gösteriyordu.

Enflasyon verileri Fed’in enflasyon kaynaklı fiyat baskılarının geçici olacağı tahminleri hakkında şüphe yaratmıştı.

Bu hafta yatırımcılar tarafından yakından izlenen veriler arasında yarın açıklanacak olan ABD perkande satış verileri olacak. Veriler, özellikle de akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrettiği ve tüketici güveninin Kasım ayında on yılın en düşük seviyesine gerilediği göz önüne alındığında tüketicilerin harcama iştahına dair ipucu verecek. (REUTERS)

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