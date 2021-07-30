Dolar/TL neden düştü?

Dolar/TL bugün 8,40'a kadar geriledi. Bankacılar TL'deki değer kazancında dolardaki küresel zayıf seyrin belirleyici olduğunu, TCMB'den kısa sürede faiz indirimi sinyali içermeyen mesajlarının da etkili olduğunu belirtiyorlar.

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Dolar/TL bir süredir etrafında oldukça dar bantta işlem gördüğü 8.5 seviyesinin altına inerek güne başladıktan sonra bugün 14 Haziran’dan beri ilk kez 8.4’e kadar geriledi.

Bankacılar TL’deki değer kazancında dolardaki küresel zayıf seyrin belirleyici olduğunu, TCMB’den kısa sürede faiz indirimi sinyali içermeyen mesajlarının da etkili olduğunu belirtiyorlar.

Merkez Bankası (TCMB) dün 2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2’den yüzde 14.1’e yükseltirken, enflasyonda son çeyrekte belirgin düşüş olacağı ve faiz indirim çağrılarına rağmen para politikasında önümüzdeki dönemde de sıkı duruşun süreceği mesajını verdi.

ENFLASYON İZLENİYOR

Piyasalar bankanın enflasyon tahminlerinde beklenen yukarı revizyon ile piyasa öngörüleri arasındaki farkın ne kadar kapanacağını görmek ve önümüzdeki dönemde ilk faiz kararının ne yönde olacağına dair mesaj almak için raporu yakından izliyorlardı.

Reuters’ın bu hafta tamamladığı güncel anketinde yılsonu enflasyon tahmini yüzde 16 seviyesinde; dolayısıyla TCMB’nin yüzde 14.1 beklentisi piyasanın oldukça altında şekilleniyor.

Enflasyonun önümüzdeki birkaç ayda yüzde 19’u aşma ihtimali ise piyasanın yakından izlediği bir diğer önemli konu idi. TCMB dün bu sorulara net bir yanıt vermese de enflasyonda son çeyrekte belirgin düşüş beklediğini ve rapor öngörülerinin de bu ana senaryo üzerinde şekillendiğini söyledi.

FED SONRASI ZAYIF DOLAR TL’Yİ DESTEKLİYOR

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Lokallere baktığımızda döviz varlıklarının son 1.5 ayda artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ancak Fed mesajları sonrası dolardaki zayıf seyir TL’yi destekliyor. Bu etkiyi benzer ülke para birimlerinde de görüyoruz. TL’ye etkinin bir miktar daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Burada son 5 aydır endişe yaşanmasına rağmen TCMB’nin yine önümüzdeki ay için de faiz indirim sinyali vermemesi etkili diyebiliriz” dedi ve ekledi:

“Haftaya açıklanacak enflasyon verileri yüzde 18.5 civarı bekleniyor. yüzde 19 üzerine doğru belirgin bir sürpriz olmaz ise TL’de değer kazancının en azından stabil seyrin bir süre daha devam etmesi muhtemel. Eğer TCMB üzerinde yeni faiz artışı gerektirecek bir enflasyon gerçekleşmesi oluşursa bu fiyatlama terse dönebilir.”

RİSKLER VAR

Ekonomistler enflasyonda yukarı yönlü riskleri ve artan üretici fiyatlarının gecikmeli yansımasını göz önüne alarak yılsonu TÜFE tahminlerini son aylarda aralıksız olarak yukarı revize ediyor. Tahminler Reuters anketinde yüzde 15 ila yüzde 17 bandında bulunuyor. Bu kapsamda TCMB’nin tahmini piyasa tahminlerinin en alt bandının da altında yer alıyor.

Tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, son verinin ardından ekonomistler yılsonu enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlarını belirginleştirdiler. TÜFE ile ÜFE arasındaki farkın 25 puanın üzerine çıkması, enerji fiyat zamları ve kuvvetli büyüme TÜFE üzerindeki yukarı riskleri belirgin hale getirdi. Enflasyon verileri ise önümüzdeki hafta açıklanacak.

8,40 GÖRÜLDÜ

Dolar/TL yaklaşık 1 aydır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur 8.75’li seviyelerden, önce 8.6, ardından dün itibarıyla 8.44’e kadar geriledi. Kurda 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık bir 5 haftadır devam ediyor. Kur bugün ise en düşük 8.40 seviyesinden işlem gördü

Kur saat 1556 itibarıyla 8.4000/8.4100 seviyesindeydi. Euro/TL 9.9792/9.9919, sepet bazında TL 9.1898/9.2010 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 381/385 baz puan seviyesinde.

FED ETKİLİ OLDU

Küresel piyasalarda ise Fed’in para politikasında sıkılaşmaya gitmek için acele etmediği sinyalini vermesinin ardından satış baskısı endişeleri azalmış durumda.

Dolar Fed’in para politikasında gevşeme yanlısı açıklamaları ve zayıf ekonomik verilerin etkisiyle bir ayın dip seviyesine yakın seyrederken, Mayıs’tan bu yana en kötü haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Dolar endeksi dün 29 Haziran’dan bu yana görmediği 91.855 seviyesine kadar geriledikten sonra bugün en son 91.9 civarında seyrediyor.

STOPAJ İNDİRİMİ DE TL’Yİ DESTEKLİYOR

Öte yandan bugün TL mevduata Ekim 2020’de uygulanmaya başlanan ve süresi bugün dolacak olan stopaj indirimi 30 Eylül’e kadar uzatıldı. Bu indirim TL mevduatların daha cazip olmasını sağlayarak TCMB’nin para politikasına katkıda bulunuyor.

Piyasalarda vaka sayılarındaki artış sonrası yeni bir kısıtlama gelip gelmeyeceği da takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram tatilin halkın yaşam tarzının salgında süreci tersine çevirdiğini, ilk kabine toplantısında salgınla ilgili tedbirler konusunu gözden geçireceklerini söyledi. (REUTERS)

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