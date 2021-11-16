Dolar/TL’de rekor serisi devam ediyor

Dolar/TL'de bu sabah 10,09'luk yeni rekor geldi. Artan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirmeye devam edeceği beklentisi, kurda rekorları beraberinde getiriyor.

Sozcu.com.tr

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Türk lirasındaki değer kaybı devam ediyor. 12 Kasım Cuma akşamı 10 sınırını aşan dolar/TL’de bu sabah 10,09 seviyesiyle yeni tarihi zirve görüldü.

Euro/TL’de ise bu sabah 11,49 seviyesi görüldü. Dün euro/TL’de 11,53 ile rekor kırılmıştı.

Türkiye’de resmi enflasyon yüzde 20’ye dayanırken Merkez Bankası’nın (TCMB) sert faiz indirimlerine gitmesi ve iki gün sonraki toplantıda faiz indirimine devam edileceği beklentisi, TL’de değer kaybını beraberinde getiriyor.

ABD’de tüketici enflasyonunun yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesine yükselmesi sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaştırma takvimini öne çekeceğine dair beklentiler de doların küresel değerinde artışı beraberinde getiriyor.

DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ VE ENERJİ İTHALATI DA ETKİLİ

Türkiye’de kamu ve özel sektörün kasım ve aralık ayındaki yoğun dış borç geri ödeme takvimi ve enerji ithalatı için yapılan yüksek fiyatlı ödemeler dolar kurunda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Türk şirketleri ve Hazine yılın son iki ayında toplamda 13 milyar dolarlık dış borç ödemesi yapacak. Bu rakamın 8 milyar doları kasım ayında ödenecek. Kasımda ödenecek dış borç rakamı, önümüzdeki 10 ayın en yükseği olarak dikkat çekiyor.

Eylül başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL kuru, enflasyonun hem Türkiye’de hem de dünyada yükselişte olmasına rağmen TCMB’nin faiz indirim döngüsüne girmesiyle yükselişe geçmişti.

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