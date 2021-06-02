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Dolar/TL’de tarihi seviye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam canlı yayında Merkez Bankası'na ilişkin açıklamalarının ardından dolar 8.81 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur hızlı yükselişin ardından 8.71'e seviyesine gerilerken, sabah saatlerinde 8.60 TL'den işlem görmeye başladı.

Güncellenme: 08:20, 02/06/2021
HaberlerEkonomi
Dolar/TL’de tarihi seviye

Dün akşam TRT’de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır” dedi.

Erdoğan’ın bu değerlendirmeleri sonrası TL’deki değer kaybı dikkati çekti. Dolar/TL tarihi zirvesini 8.81 ile yenilerken, Euro/TL 10.75 zirvesini gördü. Kur hızlı yükselişin ardından 8.71 seviyesinde, Euro/TL 10.60 seviyesinde dengelendi. Dolar bu sabah saatlerinde 8.60 TL’den işlem görmeye başladı.

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