Dolar yatırımcısına bu hafta %24 kazandırdı

Parasını Türk Lirası mevduatta değerlendirenler, yüksek enflasyon ortamında gerileyen faiz gelirleri nedeniyle kara kara düşünürken, döviz ve altın, yatırımcısına kazandırıyor.

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2.41, altının gram satış fiyatı yüzde 25.47, dolar yüzde 24.19, Euro ise yüzde 23.36 değer kazandı. Bu hafta dolar rekorunu 17.2500 liraya taşırken, Euro da 19.4000 liraya yükseldi.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta 1000.64 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 1.303 lira olan çeyrek altın fiyatı da 1.636 liraya çıktı. BIST 100 endeksi, en düşük 2.047, en yüksek 2.406 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2.41 artarak 2.084 puandan tamamladı.