Dolarda faiz endişesiyle yükseliş sürüyor

Haftaya 8,30'un altında başlayan dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın söylem değişikliğine giderek faiz indirimi sinyali vermesiyle dün sert yükselmiş ve 8,48'i görmüştü. Kur bu sabah 8,50'yi aştı.

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun dünkü konuşmasında para politikasının yeterince sıkı olduğunu vurgulaması ve çekirdek enflasyona odaklanması faiz indirimi tedirginliği yaratırken, dolar/TL, hızla tırmandığı 8.47’li seviyelerden güne başladı.

Kur daha sonra saat 09:46 itibarıyla 8,52’ye yaklaştı.

Küresel piyasalarda da dolar gücünü korudu.

Piyasalarda bugün euro ve doların seyri açısından Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 14:45’te açıklanacak olan para politikası kararı izlenecek.

MERKEZ SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ, KUR SIÇRADI

Ay başında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmayı bırakan ve yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandıran Kavcıoğlu, dün yaptığı konuşmada para politikasının yeterince sıkı olduğunu söyledi.

Konuşmasında TCMB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade eden Kavcıoğlu’nun açıklamalarının ardından TL yüzde 1.5’e yakın değer yitirdi.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ FİYATLANIYOR

Bir bankacı TCMB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine gidilebileceğinin aniden fiyatlanmaya başladığını ve TCMB’nin değiştirdiği enflasyon-para politikası tepkisi esaslarının ayrıntıları belli olmadığı için, TCMB’nin hangi çekirdek enflasyon göstergesini izleyeceği hakkında daha net bir açıklama yapana kadar TL üzerindeki baskının sürebileceğini belirtti.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Eylül’den ziyade Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Yurtiçinde yüzde 19’un üzerindeki yüksek enflasyona rağmen TCMB’nin daha düşük olan çekirdek enflasyona odaklanması endişeleri etkili olurken, yurtdışında ECB’nin bugün 15:45’te açıklayacağı para politikası kararı euronun ve dolayısıyla doların seyri açısından izlenecek.

AVRUPA İZLENİYOR

ECB’nin aylık varlık alımlarını azaltmaya başlayacağına yönelik bir sinyal vermesi, ancak salgın hastalığın etkilerinden hâlâ toparlanmakta olan ekonomiye verdiği desteği uzun süre devam ettireceğine vurgu yapması bekleniyor.

Reuters anketine göre ECB’nin yılın son üç ayı içinde salgın döneminde başlattığı aylık tahvil alımlarının 80 milyar eurodan 60 veya 70 milyar euro aralığına indireceği tahmin ediliyor. Katılımcıların sınırlı bir kısmı ise alımların azaltılma kararının bugün açıklanacağını düşünüyor.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları dünyanın büyük ekonomilerinin yavaşlayacağı ve merkez bankalarının ekonomiye verdikleri destekleri azaltacağı endişeleriyle gerilerken dolar bir haftanın zirvesine yakın seyir izledi.

Art arda üç gündür yükselen dolar endeksi 92.719 ile dün akşama kıyasla yatay seyretti. (REUTERS)

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