Dolarda fırtına gece de sürdü, yeni rekorlar geldi

Dolar/TL'de gece saatlerinde 10,98 ile yeni zirve görüldü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde Türk lirasındaki sert değer kaybı devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü faiz kararı öncesinde işlem hacimlerinin düşük olduğu saatlerde 11 seviyesine yaklaşan dolar/TL, güne 10.80’li seviyelerden başladı.

Gece saatlerinde 10.98 ile yeni zirveyi gören ve saat 07.01 itibarıyla 10.85’ten işlem gören dolar/TL’de kotasyonlar 10.81/10.90 seviyelerinde.

Euro/TL’de ise 12,43 ile yeni zirve görüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizle ve faiz artırımı yanlıları ile mücadele edeceğine vurgu yaptığı dünkü konuşmasının ardından TL’de değer kayıpları hızlanırken, TL sadece bu haftanın ilk üç gününde yüzde 6.1 değer yitirdi.

Uzmanlar iki ayda 300 baz puan faiz indiren TCMB’nin bugün de 100 baz puan faiz indireceğini tahmin ediyorlar. Ancak TL’nin keskin değer kayıplarına devam etmesi bazı uzmanların son günlerde TCMB’nin bu ay faiz indirimine ara vereceğini düşünmesine de yol açtı.

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