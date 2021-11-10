Dolarda rekora yaklaşıldı

Güne 9,74 seviyelerinde başlayan dolar/TL, öğle saatlerinde hızlı artışla 9,83'ü gördü.

Sozcu.com.tr

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Türk lirasında bugün sert değer kaybı görüldü. Güne 9,74 seviyesinde başlayan dolar/TL’de öğle saatlerinde 9,83 seviyesi görüldü.

Güne 11,28’de başlayan euro/TL’de ise 11,37 seviyesi görüldü.

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, “Zaten haftaya yapılacak Merkez Bankası toplantısı yaklaşırken fırtına öncesi sessizlik vardı. Kur 9,65-9,75 aralığında fazla durdu. Piyasa artan enflasyona rağmen faiz artışının devamını fiyatlıyor, kur artışının nedeni bu” dedi.

18 Kasım’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puan faiz indirimi yapılmasını ve politika faizinin yüzde 15’e çekilmesini beklediğini belirten Çitilci, dün MÜSİAD’dan yapılan açıklamanın da faiz indiriminin devam edeceğinin bir işareti olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da “Zaten yüksek olan enflasyona dair endişeler var. Petrol 85 dolar üzerine geldi, enerjide dışarıya bağımlılık enflasyon artışını hızlandırabilir” dedi.

Erkan, “Zayıf lira ve küresel enerji maliyetleri, Merkez Bankası faiz indirirken enflasyonun yüksek kalmasına ve liranın daha zayıf getiride kalmasına neden olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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